Прокуратура хочет экстрадировать Януковича

Януковича могут вернуть в Украину. Фото: ТАСС

Обвинение планирует инициировать процесс экстрадиции бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Один из прокуроров заявил во время заседания Печерского райсуда, передает УНИАН.

При обосновании мнения обвинения о необходимости ареста Януковича прокурор отметил, что сторона обвинения собирается направить соответствующий запрос.

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"В 575-й статье Уголовно-процессуального кодекса предусмотрено ходатайство о выдаче лица в Украину, то есть об экстрадиции. А такой вопрос сторона обвинения намерена инициировать. К нему обязательно прилагается копия постановления следственного судьи или суда о содержании лица под стражей, если выдача запрашивается для привлечения лица к уголовной ответственности", - сообщил прокурор.

Печерский районный суд предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко в рамках дела о препятствовании проведения митингов на майдане Независимости в Киеве 18-20 февраля 2014 года.