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воскресенье, 07 ноября 2021 22:17

Профсоюзы хотят право на работу, а я хочу обеспечить право на жизнь - Ляшко

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Профсоюзы хотят право на работу, а я хочу обеспечить право на жизнь - Ляшко
Министр призвал украинцев вакцинироваться и не слушать фейки. Фото: Facebook.com/viktor.liashko

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал обращение профсоюза работников образования и науки с просьбой пока не отстранять от работы невакцинированных учителей.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1" в воскресенье вечером.

"У меня была большая дискуссия на прошлой неделе с представителями профсоюзов и говорил с ними откровенно. Есть несколько вариантов.

Профсоюзы хотят право на работу. А я говорю, что хочу обеспечить право на жизнь", – сказал министр.

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Ляшко в очередной раз призвал вакцинироваться.

"Сегодня госпитализируют в больницы, реанимации невакцинированных людей. В Украине необходимо количество вакцин для того, чтобы вакцинировать всех, кто в этом нуждается, и защитить жизнь каждого человека.

Поэтому ключевая и основная задача меня как министра здравоохранения - сохранить ваши жизни.

Поэтому я призываю вакцинироваться, не слушать фейков, не доверять постам в соцсетях. И, поверьте, сговор есть не у производителей кислорода, а у тех, кто распространяет недостоверную информацию о вакцинах. Все шаги, которые сегодня предпринимает правительство, направлены именно на то, чтобы сохранить как можно больше жизней в Украине", - заявил глава Минздрава.

С 8 ноября невакцинированных госслужащих, работников учебных заведений и детских садов без Covid-прививок начнут отстранять от работы.

Профсоюз работников образования и науки попросил отсрочить такое отстранение на месяц.

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Дата
07
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