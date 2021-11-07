Профсоюзы хотят право на работу, а я хочу обеспечить право на жизнь - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал обращение профсоюза работников образования и науки с просьбой пока не отстранять от работы невакцинированных учителей.
Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1" в воскресенье вечером.
"У меня была большая дискуссия на прошлой неделе с представителями профсоюзов и говорил с ними откровенно. Есть несколько вариантов.
Профсоюзы хотят право на работу. А я говорю, что хочу обеспечить право на жизнь", – сказал министр.
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Ляшко в очередной раз призвал вакцинироваться.
"Сегодня госпитализируют в больницы, реанимации невакцинированных людей. В Украине необходимо количество вакцин для того, чтобы вакцинировать всех, кто в этом нуждается, и защитить жизнь каждого человека.
Поэтому ключевая и основная задача меня как министра здравоохранения - сохранить ваши жизни.
Поэтому я призываю вакцинироваться, не слушать фейков, не доверять постам в соцсетях. И, поверьте, сговор есть не у производителей кислорода, а у тех, кто распространяет недостоверную информацию о вакцинах. Все шаги, которые сегодня предпринимает правительство, направлены именно на то, чтобы сохранить как можно больше жизней в Украине", - заявил глава Минздрава.
С 8 ноября невакцинированных госслужащих, работников учебных заведений и детских садов без Covid-прививок начнут отстранять от работы.
Профсоюз работников образования и науки попросил отсрочить такое отстранение на месяц.
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