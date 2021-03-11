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четверг, 11 марта 2021 22:09

Продолжили расследование дела против Януковича

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Продолжили расследование дела против Януковича
ВАКС отменил постановление о приостановлении расследования по делу Януковича. Фото: occrp.org

Высший антикоррупционный суд отменил постановление о приостановлении предварительного расследования по делу в отношении экс президента Украины Виктора Януковича.

Таким образом, досудебное расследование продолжили. Об этом сообщается на сайте суда.

В суде объяснили, что из содержания постановления невозможно установить мотивы следствия для необходимости обратиться с запросом о международной правовой помощи в уголовном производстве.

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Также следственный судья уточнила, что детектив во время судебного заседания не предоставил никаких документов, из которых можно установить, на выполнение каких именно процессуальных действий направлен запрос.

В связи с этим судья не смогла установить, какие именно обстоятельства намерен подтвердить или опровергнуть орган досудебного расследования и каким образом они соотносятся с обстоятельствами преступления, в совершении которого подозревается Янукович.

Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество иностранных компаний, связанных с бывшим министром внутренних дел Януковиче Виталием Захарченко. Арестованное имущество передали Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений - АРМА. Под арестом 3 квартиры, 6 гаражей в центре Киева, 4 жилых дома, а также 24 земельных участка.

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