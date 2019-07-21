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воскресенье, 21 июля 2019 19:48

Прочь от России и меньше бизнеса: чего ждут украинцы от новой Рады

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Прочь от России и меньше бизнеса: чего ждут украинцы от новой Рады
21 июля украинцы выбирали новых депутатов - часть по "закрытым" спискам политических партий, еще часть - на своих мажоритарных округах. ФОТО: Википедия

21 июля украинцы выбирали новых депутатов - часть по "закрытым" спискам политических партий, еще часть - на своих мажоритарных округах.

Мы спросили у граждан, что их не устраивало в работе Рады предыдущего созыва, чего они ждут от нового и ждут ли на изменения спустя 5 лет революции.

Леся Харченко, 34 года, правозащитница, Киев:
-Наиболее в Раде меня раздражают политические споры, которые переходят в драки, блокирования трибуны. Вместо того, чтобы у нас были методы сдерживания и преимуществ, формирование оппозиции, у нас происходит блокирование трибуны.
Хочу, чтобы вновь избранные депутаты были профессионалами. Человек должен быть знакома с правами человека, экономическими вопросами, судопроизводством.

Олег Калиновский, 23 года, выпускник-политолог, Киев:
-Надеемся, что откроют рынок земли и введут налог на выведен капитал. В идеале вновь избранные депутаты не должны быть связаны со старыми политическими партиями. Также не должны меняли название партии ради изменения отношения людей.
Новый парламент как минимум не должен принимать антигуманитарних законов, отменять закон о языке, о декоммунизации. Моя первая ассоциация с властью - договорняки и коррупция.

Татьяна Дубина, 28 лет, оператор компьютерного набора., г. Карловка, Полтавская обл .:
-Хочу, чтобы мы проснулись в стране, которую прежде всего берегут и уважают все - и власть, и народ. Чтобы вновь избранные депутаты работали на улучшение экономики, на престиж Украины в мире. Чтобы сплоченно заявили: "Россия, прочь грязные лапы от нас! Не надо нас спасать от нас самих".
Все депутаты заявляют, что озабочены судьбой Украины. Но приходят под одними знаменами и лозунгами, затем переходят к другим. Превратили политику на бизнес.

Анна Кириченко, 22 года, социолог, Киев
- Я не ожидаю никаких изменений после выборов. Думаю, что будет царить атмосфера хаоса, которая и была.
В Раде меня больше всего меня раздражает то, что ее не воспринимают серьезно. И очень странно наблюдать, как левые партии могут топить за "не их" законы.

Светлана Бриж, 52 года, учитель, поселок Новые Санжары, Полтавская обл:
- Народные депутаты должны быть ответственны. Отчитываться перед народом о своей работе каждые 100 дней. Если это мажоритарщики, то чтобы приезжали на округа. Надеюсь, нардепы снимут с себя неприкосновенность. Сейчас раздражает бездействие депутатов, слов много, а результата - ноль. Бросается в глаза это кнопкодавство и неэффективность работы. Мне приходилось быть в Верховной Раде. Позитива не почувствовала, своего мнения о работе нардепов не изменила.

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Дата
21
июля

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