Проблемы с землей и Коломойским. Миссия МВФ уехала из Украины

Отмечалось, что любой компромисс с бывшими владельцами "Приватбанка" неприемлемый Фото: 24 Канал

Делегация Международного валютного фонда уехала из Украины без результатов. Миссия пробыла в столице с 14 ноября до пятницы 22 ноября.

Речь шла о том, что любой компромисс с бывшими владельцами "Приватбанка" неприемлем, пишет НВ.

"Да, любой компромисс неприемлем, поскольку он подтвердит влияние Коломойского. А если он большой, то высок риск дефолта и отката реформ. А если так, то зачем такой стране давать деньги, если они с высокой вероятностью не вернут? Логично?", - сказал источник.

Миссия жаловалась, что земельная реформа не принимаются в том формате, как было обещано. Иностранцев к рынку не допустили.

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"МВФ понимает, что это еще хуже, чем мораторий, поскольку есть риск за бесценок земли могут быть скуплены всем известными лицами. Это не совсем рынок", - сказал собеседник.

Источник добавил, что миссия больше всего "зацепил обман" по рынку земли.

Миссия Международного валютного фонда завершила визит в Украину. Работа продолжалась с 14 ноября. Представители МВФ заявили о "конструктивные и плодотворные переговоры", впрочем четких договоренностей не достигли. Официальный Киев рассчитывает на трехлетнюю программу расширенного финансирования на общую сумму около $ 6 мрд. Украинское правительство надеется, что решение получат в декабре, а первый транш поступит еще до конца этого года. Один из проблемных вопросов во время переговоров - это возвращение национализированного "Приватбанка" прежним владельцам.