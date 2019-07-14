"Призываю всех помолиться за Украину" - Порошенко в Зарванице

Украина сейчас проходит очень непростые испытания и нуждается в молитве и объединении всего народа. Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" сказал во время общения с журналистами в Зарваницком духовном центре на Тернопольщине. Петр Порошенко с семьей приняли участие в паломничестве и богослужениях по случаю 30-летия выхода Украинской Греко-Католической Церкви из подполья, которые возглавил Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав, передает пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

"Украина проходит сейчас очень непростые испытания, тяжелые времена. И молитва Господня, помощь Господа нам необходима. Поэтому я сегодня здесь вместе с сотнями тысяч людей. Вместе с паломниками совместно просим у Господа и Пречистой Девы Марии принести долгожданный мир на Украинскую землю и сохранить нашу родную страну. И я твердо убежден в том, что Господь принесет нам хорошее будущее", - подчеркнул Петр Порошенко.

"Линия фронта борьбы между добром и злом не проходит где-то на востоке Украины, а проходит через мое сердце. Линия фронта, мой блок пост, на котором я должен буду защитить ту свободу, которую тридцать лет назад, через веру, как чудо Украины дал нам Господь - эту свободу должен защитить сегодня я. Кто-то защищает с оружием в руках, а мы с вами должны защитить, участвуя в досрочных парламентских выборах. Слушайте голоса собственной совести, когда будете делать свой выбор. Украина не просто победит в борьбе со злом, но встанет из своих недугов", - отметил Блаженнейший Святослав. Он сказал, что 21 июля - это еще одна битва за свободу и независимость Украины.

"Для меня большая честь снова побывать здесь - в Марийском духовном центре - одной из самых католических святынь мира. Это место открыто для верующих других церквей. И я, православный украинец, чувствую себя здесь очень уютно. Каждый раз, находясь в таком святом, светлом и благодатном месте, нахожу душевный покой и умиротворение", - отметил Петр Порошенко.

"Это - приезд по зову души. Здесь совершенно по-другому себя чувствуешь. И приезжать надо не только на службу. Приходите вечером. Пройдите походкой. Посмотрите на сотни тысяч свечей ночью. Это невероятно и фантастически. Примите участие в общей молитве. Это навсегда остается в Вашем сердце ", - сказал Петр Порошенко.