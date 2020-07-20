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Приватизация облэнерго с введенными RAB-тарифами будет большой победой для всей Украины - замглавы Фонда госимущества Елейко

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Приватизация облэнерго с введенными RAB-тарифами будет большой победой для всей Украины - замглавы Фонда госимущества Елейко
Приватизация государственных пакетов акций облэнерго будет проходить тогда, когда будет четко определено введение RAB-тарифов. Фото: Економічна правда

Чтобы приватизировать активы государственных облэнерго по рыночной цене, нужна определенность с RAB-тарифом. Это позволит избежать дисконтирования цен активов.

Об этом в интервью 112 рассказал Тарас Елейко, замглавы Фонда госимущества.

Елейко утверждает, что приватизация государственных пакетов акций облэнерго будет проходить тогда, когда будет четко определено введение RAB-тарифов. Только при этом условии могут быть конкурентные рыночные торги.

"Без RAB история показывает, что круг инвесторов, заинтересованных входить в облэнерго, будет достаточно ограниченным. А наше задание - все-таки провести конкурентную, прозрачную приватизацию, что без RAB будет маловероятно. Мы хотим, чтобы приватизация была синхронизирована с введением RAB, и тогда это действительно будет большая, хорошая победа для всей Украины", - отмечает Елейко.

Замглавы Фонда госимущества отмечает, что без принятия RAB-тарифа госактивы будут приватизированы с дисконтом, что приведет к снижению их цены.

"Инвесторы имеют особенность: когда они имеют зону неопределенности, они ее закладывают в цену, и это всегда дисконт. Нужна определенность с RAB, и тогда будет четко сформирована абсолютно рыночная цена за каждый пакет этих облэнерго. Худшее, что мы можем сделать, - объявить аукцион, пока есть зона неопределенности, поскольку это приведет к дисконтированию цен активов", - убежден Елейко.

Напомним, ранее Министерство развития экономики, Министерство энергетики участники рынка электроэнергии заявили, что предлагаемая НКРЭКУ методология внедрения RAB-тарифа вызывает сомнения. Министерство развития экономики обратилось к регулятору с просьбой предоставить детализированные расчеты предложенной модели перехода на новый тариф. В частности, расчеты касаемо разделение баз активов облэнерго, начисление разных ставок возврата инвестиций: 1% на "старую" базу и 15% на "новую" базу. А также решение о возвращении инвестированных средств на 3 год после вклада.

Участники рынка предоставили свои рекомендации. Европейская Бизнес Ассоциация предлагает опираться на опыт стран, которые успешно внедрили RAB-тариф. А именно – не разделять базу активов на "старую" и на "новую" и начислять ставку возврата инвестиций на уровне средневзвешенной стоимости капитала.

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