Притула: С политикой не завязываю

 
Ексклюзивы
1/5
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
1 Просмотров: 810
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 1962
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 459
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1791
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2223
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2016
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
2 Просмотров: 1395
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6777
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
11 Просмотров: 1728
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 981
Фото
Все фото
1
3
5
5
6
Дочь Добкина планирует идти в политику
Дочь Добкина планирует идти в политику
Украина и Израиль решили проблемный вопрос
Украина и Израиль решили проблемный вопрос
Дело &quot;Роттердам+&quot;: Вовк не собирается возвращаться в Украину и щеголяет фото из США
Дело "Роттердам+": Вовк не собирается возвращаться в Украину и щеголяет фото из США
Кто из новых нардепов служил в украинской армии
Кто из новых нардепов служил в украинской армии
В Гостомеле напали на нардепа Куприя - он обвиняет Матиоса
В Гостомеле напали на нардепа Куприя - он обвиняет Матиоса
Видео
Все видео
"Идите в жопу" - сети ответили Бужанскому словами Зеленского
"Идите в жопу" - сети ответили Бужанскому словами Зеленского
Найдены доказательства участия российских войск в боях за Иловайск
Найдены доказательства участия российских войск в боях за Иловайск
В здание ОИК бросили дымовую шашку
В здание ОИК бросили дымовую шашку
Директор школы стал первым в Украине образовательным омбудсменом
Директор школы стал первым в Украине образовательным омбудсменом
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5121
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1791
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2223
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6777
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4772
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
19 августа 2019
Просмотров: 288
Хімія і життя
Українські легкоатлети посіли сьоме місце на цьогорічному командному чемпіонаті Європи в Польщі — останнє, що дозволяло залишитись у "вищій ...
вторник, 20 августа 2019 19:25

Притула: С политикой не завязываю

  Комментировать
Притула: С политикой не завязываю
Сергей Притула будет активно заниматься развитием "Голоса".

Комик, волонтер Сергей Притула продолжает заниматься политикой. Об этом он написал в Facebook во вторник.

"С политикой не завязываю в коем случае! Недавно я вошел в политсовет партии "Голос" и собираюсь быть активным элементом в жизни и партии и фракции. Развитие партийных ячеек и подготовка к местным выборам - вот мои два направления, в которых я постараюсь быть максимально полезным для "Голоса", - сообщил он.

"Верю в то, что нашим избирателям не будет стыдно за то, что проголосовали за нашу маленькую, но очень прочную и профессиональную фракцию", - добавил Притула.

"Жалею ли я, что не попал в парламент? Да, очень. К черту скромность. Я точно был бы не самым плохим депутатом, по крайней мере, на работу ходил бы. А это, как показала Рада прошлого созыва, уже не мало. Снимки пустого сессионного зала в разгар рабочего дня ВР бесили меня не меньше, чем пьяные родители, которые изредка лепят мне своих 2-летних детей, чтобы сфотографировать на память. Ребенок плачет, боится бородатого дяди, но нет, надо фотку", - написал комик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Голос" отказался от должности вице-спикера

Сергей Притула шел 30-ым в списке "Голос" на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля. Политсила получила 5, 82% голосов и 20 мест в парламенте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Притула: С политикой не завязываю». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
августа

Избили и застрелили - в селе нашли тело писателя

В Украине запретили европейское радио

От "черной болезни" умерли правители Франции

Самое читаемое
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
17
 Просмотров: 47972
ВСУ показали, как будут &quot;зачищать&quot; врага: сильные фото и видео
ВСУ показали, как будут "зачищать" врага: сильные фото и видео
15
 Просмотров: 37927
&quot;Поганка&quot;, &quot;Гадюка&quot;, &quot;Негодяй&quot;: украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
"Поганка", "Гадюка", "Негодяй": украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
11
 Просмотров: 23112
Супруга израильского премьер-министра потоптала украинские традиции
Супруга израильского премьер-министра потоптала украинские традиции 11 Просмотров: 20287
В Зеленского прокомментировали инцидент с женой Нетаньяху
В Зеленского прокомментировали инцидент с женой Нетаньяху 1 Просмотров: 17982
Политика
"Не стать рабами вождей" – нардеп дал совет будущим "слугам народа"
"Не стать рабами вождей" – нардеп дал совет будущим "слугам народа" Просмотров: 81
В Укроборонпроме назвали количество кандидатов на кресло гендиректора
В Укроборонпроме назвали количество кандидатов на кресло гендиректора Просмотров: 81
Травля профессора Иванова и его семьи вызывает вопросы к правоохранителям - Сазонов
Травля профессора Иванова и его семьи вызывает вопросы к правоохранителям - Сазонов Просмотров: 333
В "Лефортово" приняли передачи для 5 украинцев, которых там не должно быть
В "Лефортово" приняли передачи для 5 украинцев, которых там не должно быть Просмотров: 117
Одиозного Вовка оставили в кресле судьи
Одиозного Вовка оставили в кресле судьи Просмотров: 351
Больше всего комментируют
13
"Трепещите, бандерлоги" - Дубинский поддержал однопартийца Бужанского в конфликте с журналисткой
11
Супруга израильского премьер-министра потоптала украинские традиции
2
Нардеп Бужанский обозвал журналистку "тупой овцой"
2
Яблочный Спас: чего не стоит делать, чтобы не навлечь беду
2
Офис президента готовит революционные законы
Голосов: 9770
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua