Притула: С политикой не завязываю

Сергей Притула будет активно заниматься развитием "Голоса".

Комик, волонтер Сергей Притула продолжает заниматься политикой. Об этом он написал в Facebook во вторник.

"С политикой не завязываю в коем случае! Недавно я вошел в политсовет партии "Голос" и собираюсь быть активным элементом в жизни и партии и фракции. Развитие партийных ячеек и подготовка к местным выборам - вот мои два направления, в которых я постараюсь быть максимально полезным для "Голоса", - сообщил он.

"Верю в то, что нашим избирателям не будет стыдно за то, что проголосовали за нашу маленькую, но очень прочную и профессиональную фракцию", - добавил Притула.

"Жалею ли я, что не попал в парламент? Да, очень. К черту скромность. Я точно был бы не самым плохим депутатом, по крайней мере, на работу ходил бы. А это, как показала Рада прошлого созыва, уже не мало. Снимки пустого сессионного зала в разгар рабочего дня ВР бесили меня не меньше, чем пьяные родители, которые изредка лепят мне своих 2-летних детей, чтобы сфотографировать на память. Ребенок плачет, боится бородатого дяди, но нет, надо фотку", - написал комик.

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Сергей Притула шел 30-ым в списке "Голос" на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля. Политсила получила 5, 82% голосов и 20 мест в парламенте.