Притула может завести в Раду собственную партию - политолог

Решение Притулы покинуть партию дает ему возможность создать собственную политическую силу - эксперт. Фото: ua.news

Политолог Николай Давидюк прокомментировал выход волонтера и политика Сергея Притулы из партии "Голос".

"Решение Сергея Притулы покинуть партию" Голос "и выход в свободное плавание дает ему возможность создать собственную политическую силу и завести ее в Верховную Раду уже на следующих парламентских выборах", - отмечает эксперт.

Он уверен, что его работа волонтером и присутствие в обществе запроса на искренних и действенных патриотов предоставит ему дополнительные симпатии в обществе.

"Больше всего своими действиями Притула навредит старым политикам псевдо-патриотам, ведь его политическая сила сыграет именно на их электоральном поле, что приведет к перетоку избирателей. Сегодняшний уровень поддержки и доверия к Сергею Притуле среди населения первый после президента, что дает ему ресурс, который можно конвертировать в высокие электоральные баллы и завести в парламент еще одну фракцию с прозападными взглядами", - считает политолог.

7 июня 2021 на своей странице в социальной сети Facebook Сергей Притула опубликовал сообщение, где заявил о выходе из политической партии "Голос".