Пристайко заявил, что украинские чиновники не будут свидетельствовать в Конгрессе

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Представители украинской власти не дадут показания в Конгрессе США об импичменте Дональда Трампа.

Украина не имеет к этому никакого отношения, заявил журналистам министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на первом инвестиционном форуме "RE:think. Invest in Ukraine" в Мариуполе.

"Мы с вами вообще не имеем к этому отношения. Пусть они сами между собой разберутся. Мы не будем туда ездить и не будем комментировать", - сказал Пристайко.

По словам министра, он рассчитывает, что этот скандал завершится там, где он и начался - в конгрессе США.

"Мы не хотим быть втянутыми во внутренние вопросы Соединенных Штатов Америки", - в который раз подчеркнул дипломат.

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В то же время он акцентировал, что США являются крупнейшим и самым мощным партнером Украины, и надо сделать все возможное, чтобы это было неизменным и в дальнейшем.

"Вместе с тем мы не собираемся переходить никакие "красные линии". Мы все эти тридцать лет становились более и более цивилизованной страной. Нынешний уровень нашей цивилизованности позволяет нам понять, каковы отношения между президентской вертикалью, судебной и всеми остальными. Если прокуратура США считает, что на территории Украины американский гражданин нарушил закон, есть законный путь обращения в прокуратуру Украины", - говорит Пристайко.

При его словам, такие обращения происходят регулярно, для этого есть стандартный путь. В этом контексте министр напомнил, что президент Зеленский во время телефонного разговора с лидером США именно об этом и говорил.

В Палате представителей американского Конгресса происходит расследование по импичменту президента США, инициированное руководством Демократической партии.