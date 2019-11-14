Пристайко: Украина может выйти из минского процесса

Вадим Пристайко не исключает выход Украины из минских соглашений. Фото: Reuters

Украина выполнила все условия, но Россия затягивает с согласованием даты Нормандской встречи. Если она окажется неэффективной, Киев готов отказаться от Минских соглашений.

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал в интервью ВВС Украина.

"Для нас "Минск" - не самоценность. Самоценность - наше выживание как нации. И если мы увидим, что они не срабатывают, и это ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса", - сказал Вадим Пристайко.

Он считает, что минский процесс был запланирован в год, но его слишком затянули. Стоило еще тогда признать, что это не работает и надо искать другой формат. Но "Минск" - цена санкций Запада поты России. Отказаться от "Минска" - очень сложное политическое решение.

Если Нормандская встреча покажет отсутствие прогресса, это поставит под сомнение возможность достижения мира в минском процессе, подчеркнул политик.

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У Киева есть видение нескольких возможных вариантов. Например, если не" Минск", то Украине надо обращаться к третьей силы за "peacekeeping" - миссией по поддержанию мира. К этому времени Россия как член Совета безопасности ООН не позволяла такую ​​миссию.

"Они вносили свой вариант - расположить миротворцев вдоль линии соприкосновения. Нас это не устраивает. А вот компромиссный вариант - например, миротворцы на линии между Украиной и Россией, - нас устроил бы", - пояснил Пристайко.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о пунктах документа, который ожидается одобрить на встрече лидеров стран "нормандского формата" (Украины, России, Франции и Германии).