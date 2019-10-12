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суббота, 12 октября 2019 14:15

Пристайко рассказал о подготовке к нормандскому саммиту

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Пристайко рассказал о подготовке к нормандскому саммиту
Итоговый документ "нормандского саммита" еще не согласован. Фото: ВВС

Итоговый документ будущей встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России согласованы только в части формулы Штайнмайера, остальные вопросы пока обсуждаются.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил об этом Укринформу.

"Я не знаю, каким будет окончательный документ, но согласованный в настоящее время советниками фрагмент на самом деле очень короткий и фактически отмечает только достигнутый прогресс. Например, там написано, что стороны приветствуют завершение разведения и восстановления сообщения в Станице Луганской, обмен пленными и уполномочивают своих министров иностранных дел, условно говоря, работать дальше. Это позволяет россиянам сказать, что там нет контроля над границей, но там вообще ничего нет", - сказал он.

Министр отметил, что будет много подобных вбросов со стороны России, чтобы создать большее напряжение в Украине.

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"Вы посмотрите, в Минске согласовывают формулу Штайнмайера, а затем выходят "руководители ЛНР/ДНР" и заявляют, что в Киеве наконец поняли, что никогда не будут иметь над нами власти. Несомненно, это делается для стравливания населения против миротворческой политики президента Зеленского", - убежден он.

Россия вернет украинские военные корабли, которые она захватила у Керченского пролива в ноябре 2018 года, в ближайшее время.

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