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пятница, 17 января 2020 07:37

Пристайко прокомментировал заявления партнера Джулиани об Украине

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Пристайко прокомментировал заявления партнера Джулиани об Украине
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не верит ни одному слову Льва Парнаса. Фото - Укринформ

Показания партнера адвоката Руди Джулиани Льва Парнаса по делу об импичменте президента США Дональда Трампа не вызывают доверия.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире американского телеканала CNN.

"Я никогда не общался с этим человеком. И не верю ни одному слову, которое он сейчас говорит. Этот человек сейчас пытается спасти свое дело. И я так устал от вопроса о нашей роли в импичменте", - сказал Пристайко.

Он также отметил, что в этом году военная помощь Украине будет даже больше, чем планировалось.

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"Военная помощь, к которой Парнас апеллирует, пересматривается два раза в год. Иногда ее сокращают, через определенное политическое понимание того, что происходит в Украине. Иногда она увеличивается, что мы сейчас наблюдаем. В конце года мы получим даже больше, чем было запланировано", - добавил Пристайко.

Он отметил, что присутствовал при всех встречах и разговоров президента Владимира Зеленского с Трампом.

"Ни разу не слышал, чтобы президент США просил нас предоставить какую-то услугу. Мы передали сигнал: мы не собираемся вмешиваться по каким-то политическим соображениям в дела иностранного государства. Мы сказали президенту Трампу: если у вас есть какая-то информация, передайте через официальные каналы. У вас есть генеральный прокурор, у нас он тоже есть. Давайте дадим им переговорить и скооперироваться. Если есть что расследовать, давайте расследовать", - добавил министр иностранных дел Украины.

И подчеркнул важность поддержки Украины со стороны США.

Палата представителей США обнародовала новые показания по делу импичмента президента США Дональда Трампа - задержанного помощника юриста Руди Джулиани - Льва Парнаса. Изначально Парнас пытался установить контакты с помощниками Зеленского. Уверяет, Дональд Трамп "точно знал, что происходит" с попытками оказать давление на Украину. Его целью было найти инициативу для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена,

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