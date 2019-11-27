Пристайко обратился к Apple: Глобальная политика – не ваша сильная сторона

Министр иностранных дел Вадим Пристайко призвал компанию Apple не лезть в глобальную политику.

Так он отреагировал на то, что в России гаджеты компании обозначают Крым как часть территории РФ.

"IPhone - замечательные продукты. Однако серьезно, Apple, пожалуйста, занимайтесь высокими технологиями и развлечениями. Глобальная политика - это не ваша сильная сторона. Крым - это Украина", - написал Пристайко.

Он пояснил ситуацию на близкомм корпорации примере.

"Представьте, что вы кричите, что ваш дизайн и идеи, годы работы и часть вашего сердца похитил ваш злейший враг. А кто-то, кто в этом не разбирается, просто наплевал на вашу боль. Вот какие ощущения, когда вы называете Крым русской землей", - подчеркнул министр.

В России сообщили, что компания Apple обозначает аннексированный Крым как часть территории РФ. Погрешность допустили в приложении "Погода" на девайсах, которые продаются в России.