Пристайко объяснил, почему украинцам нужно использовать загранпаспорта при въезде в Россию

Пристайко объяснил плюсы в использовании загранпаспортов. Фото: Цензор

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что пересечение украинцами границы с РФ на основании заграничного паспорта позволит избежать бюрократической волокиты в случае потери документа.

"Поездки исключительно по заграничным паспортом в РФ дают дополнительные гарантии. Потеря старой аналоговой "книжечки" - это 9 кругов ада бюрократии для возвращения в Украину. Цифровая база данных с биометрическими паспортами - это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов", - соответствующий комментарий глава МИД опубликовал в Twitter.

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1 марта следующего года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании заграничного паспорта, но только для украинцев, которые выезжают из Украины на территорию РФ.