Пристайко назвал цель встречи в "нормандском формате"

Пристайко прокомментировал "нормандский саммит". Фото: Prm

Министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил, что цель президента Владимира Зеленского на "нормандском саммите" - это мир, безопасность и развитие в единой, демократической стране.

Пристайко также подчеркнул, что во время переговоров в Париже команда президента должна помнить обо всех украинцах. Об этом министр написал в Twitter.

"Завтра, во время переговоров, мы прежде всего должны помнить об интересах всех украинцев, разделенных по линии соприкосновения российской агрессией и пропагандой. Мир, безопасность и развитие в единой, демократической стране - единственная цель президента и всей переговорной команды", - говорится в сообщении.

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Завтра, під час переговорів, ми у першу чергу маємо пам'ятати про інтереси всіх українців, розділених по лінії дотику російською агресією та пропагандою. Мир, безпека та розвиток в єдиній, демократичній країні - єдина мета Президента і всієї переговорної команди. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 8 декабря 2019 г.

9 декабря в Париже состоится встреча лидеров "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и РФ.