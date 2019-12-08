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воскресенье, 08 декабря 2019 18:38

Пристайко назвал цель встречи в "нормандском формате"

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Пристайко назвал цель встречи в &quot;нормандском формате&quot;
Пристайко прокомментировал "нормандский саммит". Фото: Prm

Министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил, что цель президента Владимира Зеленского на "нормандском саммите" - это мир, безопасность и развитие в единой, демократической стране.

Пристайко также подчеркнул, что во время переговоров в Париже команда президента должна помнить обо всех украинцах. Об этом министр написал в Twitter.

"Завтра, во время переговоров, мы прежде всего должны помнить об интересах всех украинцев, разделенных по линии соприкосновения российской агрессией и пропагандой. Мир, безопасность и развитие в единой, демократической стране - единственная цель президента и всей переговорной команды", - говорится в сообщении.

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9 декабря в Париже состоится встреча лидеров "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и РФ.

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Дата
08
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