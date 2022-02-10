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четверг, 10 февраля 2022 10:53

Пришло время задавать болезненные вопросы России - Кулеба

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Пришло время задавать болезненные вопросы России - Кулеба
Российский агрессор занимается манипуляциями, сказал Кулеба. Фото: Getty Images

На Российскую Федерацию, как сторону конфликта, следует давить для прекращения ее вооруженной агрессии на Донбассе.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге с польским коллегой, главой ОБСЕ Збигневом Рау, сообщает Gazeta.ua.

По словам министра, российский оккупант блокирует работу мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Сейчас ключевым препятствием для работы специальной мониторинговой миссии является блокада ее полноценного доступа на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей", - сказал Кулеба.

Также заявил о скорейшем возобновлении полноценной работы Трехсторонней контактной группы.

"Разблокировка ее работы зависит прежде всего от наличия политической воли на это у Российской Федерации", - сказал министр.

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"Тема, которая на самом деле фундаментальна для будущего европейской архитектуры безопасности - то, как мы, европейцы, будем отвечать на попытки РФ манипулировать принципами и нормами ОБСЕ. Речь идет об известном вопросе, который постоянно сейчас задает Россия всем государствам-участникам ОБСЕ: каким образом они планируют обеспечивать свою безопасность, не причиняя вреда безопасности России.

Москва продолжает утверждать, что менее 3% Украины почти восемь лет воюют против остальной части страны. И у них не кончаются боеприпасы, войска, танки.

Это абсурд и манипулирование нормами ОБСЕ и искажение реальности. Именно поэтому пора не готовить ответы на манипулятивные вопросы России, а задать на самой РФ вопросы. Как вы, Россия, совершающая агрессию и эскалирующую ситуацию, планируете обеспечивать свою безопасность, не причиняя вреда безопасности других стран?

Мы не должны постоянно находиться в защитном положении и постоянно отвечать на бесконечные манипулятивные вопросы России. Мы должны сами активно задавать болезненные вопросы России и требовать ответов от нее", - заявил Кулеба.

Донбасс – сейчас тема номер один, но не нужно забывать об оккупированном Крыме, добавил глава МИД.

"Хочу напомнить, что мандат СММ ОБСЕ распространяется на всю территорию Украины включительно с Крымом. И мы хотим видеть более активную работу ОБСЕ по этому направлению", - сказал.

Визит в Украину Збигнева Рау является его первой заграничной поездкой, как главы ОБСЕ. Завтра глава польского МИД поедет в линию разграничения на Донбассе. Ознакомится с последствиями агрессии РФ против Украины и деятельностью мониторинговой миссии ОБСЕ.

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Дата
10
февраля

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