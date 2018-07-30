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понедельник, 30 июля 2018 11:52

Приходько с окружением Яроша собралась в политику

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Приходько с окружением Яроша собралась в политику
Певица Анастасия Приходько и комбатом батальона "Аратта" Андреем Гергертом идет в политику со своим общественным рухомФото: patrioty.org.ua

Певица и волонтерка Анастасия Приходько собирается создать новое общественно-политическое движение вместе с комбатом батальона "Аратта" Украинской добровольческой армии, командиром которой является Дмитрий Ярош. Об этом она заявила в эфире Еспрессо.TV.

"Сейчас с комбатом "Аратты" Добровольческого движения Андреем Гергерт - позывной "Июнь" - мы создаем общественное движение, в которое войдут добровольцы, волонтеры. И мы заявим об этом движении. У нас очень большие амбиции".

Однако певица сомневается, пойдет ли в президенты, но не исключает такую ​​возможность.

"Это я так не говорю. В мыслях очень много чего есть. Но я не могу сказать "да", а после этого не сделать. Пусть это будет еще в подвешенном состоянии".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скандальный ролик Порошенко: полицейские задержали Приходько по дороге на суд

Недавно певицу задержали на пути в суд, где рассматривается дело против продюсерской компании президентского ролика "Идем вперед.Петр Порошенко". Анастасия Приходько заявила, что не давала своего согласия на участие в промо-видео в поддержку президента. Режиссер Ахтем Сеитаблаев также рассказал, что не знал о политическом характере ролика.

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Дата
30
июля

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