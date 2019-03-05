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вторник, 05 марта 2019 14:30

При объеме инвестиций в $5-8 млрд, Украина может обеспечить себя дешевым газом - Тарута

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При объеме инвестиций в $5-8 млрд, Украина может обеспечить себя дешевым газом - Тарута
Лидер партии "Основа" Сергей Тарута заявил, что после привлечения инвестиций и внедрения новых технологий в газодобычу Украина сможет добывать 32-35 млрд кубов газа. Фото: Вести

Рыночная цена на газ в Украине может появиться только после становления газового рынка. А при наличии инвестиций страна сможет не только создать этот рынок, но и выйти на уровень добычи 32-35 млрд кубометров газа.

Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил кандидат на пост президента Украины, лидер партии "Основа" Сергей Тарута.

"После привлечения инвестиций и внедрения новых технологий в газодобычу Украина сможет добывать 32-35 млрд кубов газа. Нам необходимо от 5 до 8 млрд долларов инвестиций, и мы сможем себя обеспечить дешевым газом, ведь появится много газодобывающих компаний. Как это было в Америке – цена с 300 долларов упала до 110 долларов. Это произошло благодаря наличию реального рынка газа. При вливании инвестиций Украина не только сможет себя обеспечить газом, но и порядка 20-25 млрд кубов газа сможет экспортировать. И цена газа в Украине будет не больше 145 долларов. Для того, чтобы это стало реальностью, нужно заниматься инвестициями в нефтегазовую отрасль", - подчеркнул политик.

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Кроме того, лидер "Основы" рассказал о готовности американских инвесторов вкладывать средства в развитие газодобывающей отрасли в Украине.

"Сейчас при наличии современных технологий даже законсервированные скважины можно быстро восстановить. Приезжали в Украину недавно представители частной американской компании и говорят: мы готовы восстановить скважины и увеличить дебет в 5-6 раз", - рассказал Сергей Тарута.

По его словам, есть частные инвесторы вне политики, которые готовы вкладывать средства в Украину. "Есть те инвесторы, которые только ждут благоприятных условий в Украине. Если их предоставить, в Украину могут зайти десятки и сотни миллиардов долларов. Мы пока еще остаемся очень привлекательной страной", - резюмировал лидер "Основы".

Cреди программных положений партии "Основа" – снижение тарифов для населения на 40%, цены газа – до 4 грн за кубометр. Напомним также, что 18 января съезд политической партии "Основа" официально выдвинул своего лидера Сергея Таруту кандидатом на пост президента Украины.

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