Президенту Зеленскому предложили план нейтрализации телеканала Медведчука

Телеканал "112 Украина" незаконно занимает помещение в офисном центре на ул. Дегтяревской, 21 (Киев). И власти достаточно сделать пять шагов, чтобы нейтрализовать телеканал Виктора Медведчука.

Об этом KV стало известно из заявления, которое на своей странице в соцсети Facebook обнародовал Герой Украины Александр Порхун.

Герой Украины Александр Порхун

Ветеран заявил, что собрал пакет документов, которые позволят законно прекратить работу телеканала Виктора Медведчука "112 Украина", и предложил передать эти документы президенту Украины Владимиру Зеленскому, первому зампреду - и.о. главы СБУ Ивану Баканову, генпрокурору Юрию Луценко, а также лидерам ведущих политических сил.

По словам Александра Порхуна, здание на ул. Дегтяревской, 21, в котором расположен канал "112 Украина", в 1990-х годах приватизировали и переоборудовали в офисный центр. Впоследствии владелец 1-4 этажей здания заложил помещения в ипотеку в VAB Банке. Но актив мошеннически вывели из банка перед банкротством, рассчитавшись мусорными ценными бумагами.

Вместо того, чтобы оказаться в Фонде гарантирования вкладов физически лиц (ФГВФЛ), права на недвижимость переходили из одной компании в другую. А в 2018 году "новые владельцы" 1-4 этажей захватили еще и 5-6 этажи, которые никогда не были в ипотеке.

Порхун отметил, что владельцы 5-6 этажей офисного центра оспаривают в суде противозаконные действия Минюста и регистратора. При этом, по словам Героя Украины, со стороны людей Медведчука на судей осуществляется безумное давление.

"Я готов предоставить Зеленскому, Баканову, Луценко эксклюзивные документы, которые позволят законным способом нейтрализовать телеканал "112 Украина". Конечно, для этого нужна политическая воля", – заявил Порхун.

Он предложил Генпрокуратуре и СБУ доказать, что ипотека на 1-4 этажи офисного здания была фактическая похищена из VAB Банка и признать все последующие сделки фиктивными.

"Второй шаг – помещения передаются в ФГВФЛ, то есть государству", – отметил Александр Порхун.

Следующий шаг, по его словам, вернуть помещение на 5-6 этажах законному владельцу.

"Четвертый шаг. Канал Медведчука на улице. Я вам гарантирую, что другого здания на территории Украина этот телеканал не найдет. Просто не успеет. Пятый шаг. Ветераны АТО очень быстро перевезут все имущество на свалку", – добавил Порхун.

Он также обратился к политическим лидерам страны с призывом объединиться и на примере телеканала "112 Украина" продемонстрировать эффективную, консолидированную борьбу с "пятой колонной" в Украине.

Напомним, телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK формально принадлежат народному депутату Тарасу Козаку, а руководство телеканала связывают с кумом Владимира Путина и одним из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком (№3 партийного списка на внеочередных выборах Верховной Рады). Ранее "112 Украина" анонсировал трансляцию фильма Оливера Стоуна "Revealing Ukraine" ("Открывая Украину") о "гражданском конфликте" на Донбассе. Героями фильма являются сам Медведчук и президент РФ Владимир Путин. В начале этой недели телеканал отказался от демонстрации ленты.