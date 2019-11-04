Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом

При президентстве Владимира Зеленского пока нету ни одного прорывного решения.
Об этом в интервью Gazeta.ua сказала народный депутат от "Голоса" Юлия Клименко.
Парламентарий оценила работу Зеленского "на тройку с минусом".
"Нет ни одного прорывного решения, которое бы вывело Украину из замерзшего состояния страны и дало развитие на 5-10 лет", - сказала она.
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Наибольшие дискуссии вызывают инициативы президента по Донбассу и Крыму, считает нардеп.
"Не понимаем, в какие обязательства власти ведут Украину. К тому же в закрытом режиме.
В экономике президент начал не с того конца. Законопроект "слуг" о кассовых аппаратах и РРО вызвали протест предпринимателей. Президент или его партия решили, что это "хорошая" идея начать с закручивания гаек малому и среднему бизнесу.
Начинать надо с крупных олигархических групп. Тогда появится доверие у общества, и оно будет готово платить дополнительные налоги, выходить из тени", - говорит Клименко.
"Власть не заинтересована идти с олигархами на конфликт. Хотя люди поверили Зеленскому, что он будет бороться с ними", - отметила нардеп.
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