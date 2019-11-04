Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом

В экономике президент начал не с того конца, говорит Клименко. Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

При президентстве Владимира Зеленского пока нету ни одного прорывного решения.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказала народный депутат от "Голоса" Юлия Клименко.

Парламентарий оценила работу Зеленского "на тройку с минусом".

"Нет ни одного прорывного решения, которое бы вывело Украину из замерзшего состояния страны и дало развитие на 5-10 лет", - сказала она.

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Наибольшие дискуссии вызывают инициативы президента по Донбассу и Крыму, считает нардеп.

"Не понимаем, в какие обязательства власти ведут Украину. К тому же в закрытом режиме.

В экономике президент начал не с того конца. Законопроект "слуг" о кассовых аппаратах и ​​РРО вызвали протест предпринимателей. Президент или его партия решили, что это "хорошая" идея начать с закручивания гаек малому и среднему бизнесу.

Начинать надо с крупных олигархических групп. Тогда появится доверие у общества, и оно будет готово платить дополнительные налоги, выходить из тени", - говорит Клименко.

"Власть не заинтересована идти с олигархами на конфликт. Хотя люди поверили Зеленскому, что он будет бороться с ними", - отметила нардеп.

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