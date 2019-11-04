 
Ексклюзивы
1/5
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Просмотров: 657
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 522
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 423
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
1 Просмотров: 1098
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 684
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6417
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1458
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Просмотров: 810
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
Просмотров: 153
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Просмотров: 4140
Фото
Все фото
4
6
5
5
3
Нардепа Яременко снова поймали на интимной переписке
Нардепа Яременко снова поймали на интимной переписке
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Вакарчук и &quot;слуга народа&quot; договорились найти средства для педагогов
Вакарчук и "слуга народа" договорились найти средства для педагогов
&quot;Я же не лох&quot;: Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
"Я же не лох": Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
Видео
Все видео
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
"Движение сопротивления капитуляции" презентовало доктрину мира для Донбасса
"Движение сопротивления капитуляции" презентовало доктрину мира для Донбасса
Кива качался на кресле и показывал язык
Кива качался на кресле и показывал язык
Отмывание краденых средств и борьба с пластиковыми пакетами: онлайн-трансляция из Рады
Отмывание краденых средств и борьба с пластиковыми пакетами: онлайн-трансляция из Рады
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 423
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 558
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3258
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1935
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 981
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
04 ноября 2019
Просмотров: 774
Як кіт із собакою
У потязі Ковель – Київ дорогою до столиці моє місце – нижнє наприкінці вагона. Біля столика чаюють дві жінки, обом за 50. Перша – з ...
понедельник, 04 ноября 2019 14:18

Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом

  Комментировать
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
В экономике президент начал не с того конца, говорит Клименко. Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

При президентстве Владимира Зеленского пока нету ни одного прорывного решения.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказала народный депутат от "Голоса" Юлия Клименко.

Парламентарий оценила работу Зеленского "на тройку с минусом".

"Нет ни одного прорывного решения, которое бы вывело Украину из замерзшего состояния страны и дало развитие на 5-10 лет", - сказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского

Наибольшие дискуссии вызывают инициативы президента по Донбассу и Крыму, считает нардеп.

"Не понимаем, в какие обязательства власти ведут Украину. К тому же в закрытом режиме.

В экономике президент начал не с того конца. Законопроект "слуг" о кассовых аппаратах и ​​РРО вызвали протест предпринимателей. Президент или его партия решили, что это "хорошая" идея начать с закручивания гаек малому и среднему бизнесу.

Начинать надо с крупных олигархических групп. Тогда появится доверие у общества, и оно будет готово платить дополнительные налоги, выходить из тени", - говорит Клименко.

"Власть не заинтересована идти с олигархами на конфликт. Хотя люди поверили Зеленскому, что он будет бороться с ними", - отметила нардеп.

Больше читайте в интервью Юлии Клименко ЗДЕСЬ

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
ноября

Год без Екатерины Гандзюк: все об убийстве и следствии

Американцы провалили две операции по освобождению заложников

Самое читаемое
Без трусов и с декольте до пупка: бывший &quot;ангел&quot; VS засветила прелести на вечеринке
Без трусов и с декольте до пупка: бывший "ангел" VS засветила прелести на вечеринке
5
 Просмотров: 34409
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
14
 Просмотров: 19315
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе Просмотров: 18855
Смотрели и смеялись: свидетели не помогли женщине, которую изнасиловал и убил бомж
Смотрели и смеялись: свидетели не помогли женщине, которую изнасиловал и убил бомж 1 Просмотров: 15291
Мужчина 10 лет хранил гамбургер с McDonald&#039;s: что из этого вышло
Мужчина 10 лет хранил гамбургер с McDonald's: что из этого вышло Просмотров: 13609
Политика
"Диагноз не позволяет работать на избирателей" - Луценко о жене, которая сложила мандат
"Диагноз не позволяет работать на избирателей" - Луценко о жене, которая сложила мандат Просмотров: 558
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
5
 Просмотров: 423
Луценко подтвердила, что складывает мандат
Луценко подтвердила, что складывает мандат Просмотров: 387
Геращенко готовит запрос в СБУ по поводу визита депутата Госдумы в Золотое
Геращенко готовит запрос в СБУ по поводу визита депутата Госдумы в Золотое Просмотров: 198
Назвали 3 фракции, которые чаще всего в октябре посещали Верховную Раду
Назвали 3 фракции, которые чаще всего в октябре посещали Верховную Раду Просмотров: 144
Больше всего комментируют
10
"Просто ненавидел": рассказали об отношении Трампа к Украине
5
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
4
Богдан подрался с Бакановым
2
Урятували
2
Ирина Луценко хочет досрочно сдать мандат - СМИ
Голосов: 13484
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua