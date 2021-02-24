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среда, 24 февраля 2021 13:05

Президентский рейтинг Зеленского скатился ниже 25%

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Президентский рейтинг Зеленского скатился ниже 25%
За действующего президента готовы отдать голоса 23,1% украинцев. Фото: "УНИАН"

Если бы президентские выборы состоялись в конце февраля текущего года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский.

За действующего президента готовы отдать голоса 23,1% украинцев, свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

За 5-го президента Петра Порошенко проголосовали бы 14,4% респондентов, а за лидера ОПЗЖ Юрия Бойко - 11,3% опрошенных.

Далее идут Юлия Тимошенко с 10,9% опрошенных, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко - 7,2%, бывший премьер-министр Владимир Гройсман - 5,7%, спикер ВР Дмитрий Разумков - 5,3%, экс-нардеп Евгений Мураев - 4,9%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 4,1% и экс-премьер Арсений Яценюк - 2,9%.

Опрос проводили 22-23 февраля методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Опросили 2,5 тыс. человек от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак утверждает, что рейтинг Зеленского падает из-за враждебной пропаганды, дезинформации и уровня информационной политики.

Согласно последнему опросу "Рейтинга", Зеленскому доверяют 38% граждан, не доверяют – 58%.

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