Президентский рейтинг Зеленского скатился ниже 25%

За действующего президента готовы отдать голоса 23,1% украинцев. Фото: "УНИАН"

Если бы президентские выборы состоялись в конце февраля текущего года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский.

За действующего президента готовы отдать голоса 23,1% украинцев, свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

За 5-го президента Петра Порошенко проголосовали бы 14,4% респондентов, а за лидера ОПЗЖ Юрия Бойко - 11,3% опрошенных.

Далее идут Юлия Тимошенко с 10,9% опрошенных, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко - 7,2%, бывший премьер-министр Владимир Гройсман - 5,7%, спикер ВР Дмитрий Разумков - 5,3%, экс-нардеп Евгений Мураев - 4,9%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 4,1% и экс-премьер Арсений Яценюк - 2,9%.

Опрос проводили 22-23 февраля методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Опросили 2,5 тыс. человек от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко сократил разрыв с Зеленским, его партия на первом месте - КМИС и СОЦИС

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак утверждает, что рейтинг Зеленского падает из-за враждебной пропаганды, дезинформации и уровня информационной политики. Согласно последнему опросу "Рейтинга", Зеленскому доверяют 38% граждан, не доверяют – 58%.