Президентская фракция в Раде спускает с тормозов предохранители диктатуры

Управление фракцией более чем 200 человек консультант сравнивает с армейской системой. ФОТО: Facebook "Слуги народа"

Монобольшинство "Слуги народа" в Верховной Раде ставит под угрозу предохранители для власти.

Такое мнение в комментарии Gazeta.ua высказал политический консультант Алексей Ковжун.

"Единая монолитная сила - это хорошо для управления, впрочем с точки зрения образования предохранителей для диктатуры - это плохо и опасно, но я достаточно спокоен касательно диктатуры. Как говорят врачи, будем наблюдать в динамике", - отметил Ковжун.

Управление фракцией более чем на 200 человек консультант сравнивает с армейской системой.

"Армейская рота состоит из ста человек. Там есть командир роты, старшина роты, четыре командира взводов, в каждом взводе есть две четы, командиры чот. А еще все эти люди живут в одном месте, не могут из него выйти без разрешения, одинаково одеты, едят одно и тоже и не пьют. Весь этот аппарат нужен для управления только сотней людей. 250 депутатов - это две с половиной роты. Управлять ими — а они еще и спят в разных местах, одеваются по-разному — это так же, как сгонять стадо котов. Я никому не советую так делать, потому что коты обычно разбегаются. Поэтому будем наблюдать за образованием различных микро- и больших групп ", - объясняет Ковжун.

"Если мы с вами вдвоем приходим в ресторацию, мы можем договориться довольно легко, потому что нас двое. Если нас трое, то есть всегда две микрогруппы. Когда мы выбираем суп, вы солидарны со мной, а когда основу блюдо - я согласен с вашим спутником, а затем снова с вами солидарен с десертом. А на кофе уже другие микрогруппы. Будет интересно ", - комментирует эксперт взаимодействие между образованными группами внутри фракции.

За отсутствия предохранителей со стороны других органов власти ними должно стать активное гражданское общество и четвертая власть, указывает политконсультант.

"Мы должны понять, что эти ребята будут смотреть на цифры, рейтинги. Они планируют некую историю, что называется маркетинговая демократия -"Чего изволите". То есть как НАТО имеет поддержку, то мы за НАТО. Поэтому гражданское общество должно активизироваться и стать более заметным и громким", - объясняет Ковжун.

Действия новых депутатов спрогнозировать сложно ввиду того, что они являются совершенно новыми игроками: "Новички обычно менее предсказуемы, чем профессионалы. Своей непредсказуемостью они компенсируют недостаток опыта. Я думаю, что они выполнят обещание и избавят себя неприкосновенности, назначат генпрокурора".

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В Верховной Раде ІХ будет 254 нардепы от "Слуги народа". На следующей неделе они пройдут образовательный интесив от Киевской школы экономики. Обучение пройдет в Трускавце. Также в парламент прошли "Опозиційна платформа — За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" и "Голос".