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вторник, 16 ноября 2021 10:59

Президентская фракция пополнилась тремя "слугами" (обновленно)

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Президентская фракция пополнилась тремя &quot;слугами&quot; (обновленно)
Кострийчук, Войцехивский и Козыр – в ложе парламента, 16 ноября.

В Верховной Раде принесли присягу народного депутата трое представителей "Слуги народа".

Присягу принесли Сергей Козырь, Виталий Войцехивский и Сергей Кострийчук.

Кострийчук попал в парламент по списку партии (140), вместо Ирины Верещук, которую назначили вице-премьером, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Козыря избрали нардепом на промежуточных выборах в 184 округе в Херсонской области, Войцехивского - на 197 округе в Черкасской области.

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Спикер Руслан Стефанчук на утреннем заседании объявил о вхождении трех депутатов во фракцию "Слуга народа". Таким образом, теперь президентская фракция насчитывает 244 депутата.

Промежуточные выборы в Верховную Раду в двух округах состоялись 31 октября. Мэр Золотоноши Виталий Войцехивский получил 46,95% голосов, бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь - 62,6%.

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