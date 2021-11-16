Президентская фракция пополнилась тремя "слугами" (обновленно)

В Верховной Раде принесли присягу народного депутата трое представителей "Слуги народа".
Присягу принесли Сергей Козырь, Виталий Войцехивский и Сергей Кострийчук.
Кострийчук попал в парламент по списку партии (140), вместо Ирины Верещук, которую назначили вице-премьером, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Козыря избрали нардепом на промежуточных выборах в 184 округе в Херсонской области, Войцехивского - на 197 округе в Черкасской области.
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Спикер Руслан Стефанчук на утреннем заседании объявил о вхождении трех депутатов во фракцию "Слуга народа". Таким образом, теперь президентская фракция насчитывает 244 депутата.
Промежуточные выборы в Верховную Раду в двух округах состоялись 31 октября. Мэр Золотоноши Виталий Войцехивский получил 46,95% голосов, бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь - 62,6%.
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