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пятница, 03 января 2020 17:22

Президент Зеленский заработал на "квартале" 5 млн грн

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Президент Зеленский заработал на &quot;квартале&quot; 5 млн грн
Зеленский передал свою долю в бизнесе партнерам.

Президент Владимир Зеленский получил роялти студии "Квартал 95" в почти 5 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций, пишет "ЛІГАБізнесІнформ"

Сведения о существенных изменениях в имущественном состоянии поданы 3 января.

Зеленский получил роялти в размере 4 880 000 грн, а также компенсацию за использование ТМ в размере 104 тыс. грн.

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Президент Владимир Зеленский передал свою часть в 10 компаниях партнерам по бизнесу. Сделал это в марте-мае прошлого года.

Речь о компаниях "Киноквартал", "Гауди Студио", студии "Квартал 95" и одноименных двух компаниях, которые производят кинофильмы и занимаются строительством, телеканал "Квартал ТВ", фирме по организации концертов и гастрольных туров "Квартал-концерт", звукозаписывающей "Инвест Анима", производителя мульфильмов "Анимейшен Студио", ресторане "Фиш Хаус".

Больше всего — доли в восьми компаниях — получил помощник и друг президента Сергей Шефир. Еще в двух — его брат Борис Шефир.

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