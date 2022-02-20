Президент Зеленский с женой почтили Героев Небесной сотни

Президент Владимир Зеленский и его жена Елена почтили память героев Небесной Сотни.

Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов в Киеве. Раздались поминальные колокола.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Противостояние с "беркутовцами" и ультиматум Януковича: вспоминаем революционное 19 февраля - фото, видео

В Украине 20 февраля в День Героев Небесной сотни проходят мероприятия по увековечиванию погибших участников Революции достоинства. В этот день в Киеве и во многих регионах Украины будут проходить поминальные акции.



18-20 февраля 2014 года в Киеве прошла самая кровопролитная фаза трагических событий на Майдане.

Именно в этот день, 20 февраля, восемь лет назад, в столкновениях с "беркутовцами" и "титушками" погибло больше участников Революции достоинства. Силовики убивали людей из огнестрельного оружия, по майдановцам стреляли снайперы.

Gazeta.ua предлагает вспомнить самый трагический день Революции достоинства в видео и архивных фотографиях.