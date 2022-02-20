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воскресенье, 20 февраля 2022 10:58

Президент Зеленский с женой почтили Героев Небесной сотни
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Президент Владимир Зеленский и его жена Елена почтили память героев Небесной Сотни.

Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов в Киеве. Раздались поминальные колокола.

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В Украине 20 февраля в День Героев Небесной сотни проходят мероприятия по увековечиванию погибших участников Революции достоинства. В этот день в Киеве и во многих регионах Украины будут проходить поминальные акции.

Сегодня в Украине отмечают День Героев Небесной Сотни. Погибших майдановцев чествуют 20 февраля с 2015-го. Фото: Скриншот
Сегодня в Украине отмечают День Героев Небесной Сотни. Погибших майдановцев чествуют 20 февраля с 2015-го. Фото: Скриншот
Сегодня в Украине отмечают День Героев Небесной Сотни. Погибших майдановцев чествуют 20 февраля с 2015-го. Фото: Скриншот
Сегодня в Украине отмечают День Героев Небесной Сотни. Погибших майдановцев чествуют 20 февраля с 2015-го. Фото: Скриншот
Сегодня в Украине отмечают День Героев Небесной Сотни. Погибших майдановцев чествуют 20 февраля с 2015-го. Фото: Скриншот


18-20 февраля 2014 года в Киеве прошла самая кровопролитная фаза трагических событий на Майдане.

Именно в этот день, 20 февраля, восемь лет назад, в столкновениях с "беркутовцами" и "титушками" погибло больше участников Революции достоинства. Силовики убивали людей из огнестрельного оружия, по майдановцам стреляли снайперы.

Gazeta.ua предлагает вспомнить самый трагический день Революции достоинства в видео и архивных фотографиях.

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