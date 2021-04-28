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среда, 28 апреля 2021 20:10

Президент уволил посла Украины в Австрии

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Президент уволил посла Украины в Австрии
Зеленский назначил трех новых послов. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Австрии Александра Щербу.

Также он назначил трех новых послов в Монако, Ирландии и Сенегале. Соответствующие указы опубликовали на сайте президента.

Причины увольнения Щербы с должности посла не указываются.

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Послом Украины в Сенегале назначили Юрия Пивоварова, Ларису Герасько - послом в Ирландии, а послa во Франции Вадима Омельченко - послом в Монако по совместительству.

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Зайца начальником Главного управления Службы безопасности Украины в г.. Киеве и Киевской области. Другим указом Зеленский освободил от этой должности Олега Головаша.

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