Президент США признался, что отправлял в Украину своего адвоката

На вопрос о том, "не удивительно было отправить Руди Джулиани в Украину, а также не жалеет ли Трамп о том, что сделал", президент США лаконично ответил: "Нет, совсем нет", а также похвалил Джулиани, назвав его "борцом с преступностью" Фото: РБК-Украина

Президент США Дональд Трамп рассказал, что отправлял своего адвоката Руди Джулиани в Украину, чтобы найти компромат на своих политических оппонентов.

На вопрос о том, "не удивительно ли было отправить Руди Джулиани в Украину, а также не жалеет ли Трамп о том, что сделал", президент США лаконично ответил: "Нет, совсем нет", а также похвалил Джулиани, назвав его "борцом с преступностью". Об этом он сказал в интервью журналисту Геральдо Ривере, пишет ТСН.

"Когда вы в меня спросите, почему я использовал Руди, и что-то о Руди, первое - он был лучшим прокурором, вы знаете, одним из лучших прокуроров и лучшим мэром, - сказал Трамп. - Адвокатов имели и другие президенты. У Рузвельта был адвокат, который, вы знаете, практически полностью был связан с правительством. У Эйзенхауэра был адвокат. Они были у всех".

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Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не отправлял своего адвоката Рудольфа Джулиани в Украину для организации расследования в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына. В конце прошлого месяца адвокат Трампа Алан Дершовиц изменил тактику защиты своего клиента и заявил сенаторам, что президентов нельзя привлечь к ответственности за то, что они используют свои полномочия для повышения политических благ.

Вокруг президента США Дональда Трампа развязался скандал, связанный с Украиной. Издание The Washington Post сообщило о жалобе американского разведчика против Трампа из-за разговора американского лидера с другим иностранным лидером и данное Трампом "тревожное обещание". Одним из политиков, с которым мог говорить глава Соединенных Штатов, называли президента Украины Владимира Зеленского. Впоследствии издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Трамп во время разговора именно с президентом Украины Владимиром Зеленским давил на него и требовал начать расследование против компании Burisma, которой руководил сын Джо Байдена, - его конкурента на президентских выборах в 2020 году. Также Трамп якобы приказал заморозить $400 млн военной помощи для Украины за неделю до телефонного звонка. В Конгрессе США обвинили Трампа в давлении на Украину и призвали опубликовать стенограмму разговора президентов США и Украины. Обе стороны на это согласились. 24 сентября председатель Палаты представителей США Нэнси Пелоси инициировала старт процедуры импичмента Трампа. Сам он назвал сложившуюся ситуацию "президентским харассментом".