Президент сменил командование Сил спецопераций

Зеленский назначил Галагана командующим Сил специальных операций. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил Григория Галагана командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Указ о назначении которого № 358/2020 Глава государства подписал 25 августа. Об этом сообщает пресс служба Офиса президента.

В то же время, указом - № 357/2020 - президент уволил с этой должности Игоря Лунева.

Зеленский отметил, что в условиях действия перемирия, которое сейчас идет, изменились задачи Операции объединенных сил.

"Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО имеют больше работать над их недопущением и превентивными мерами. Также необходимо внедрение более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают, - адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника. Необходимо также продолжать развитие всех компонентов Сил специальных операций. ", - подчеркнул глава государства.

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В свою очередь, вновь командующий ССО пообещал президенту качественно выполнять задачи по назначению в различных условиях, продолжать работы, направленные на развитие морского и авиационного компонентов Сил специальных операций.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова освободила ексгенпрокурора Святослава Пискуна с должности своего внештатного советника. Причины увольнения не указывают. В должности Пискун пробыл меньше месяца.