Президент сменил 12 послов

Зеленский инициировал обновление дипломатического корпуса. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский начал обновление дипломатического корпуса.

Он заменил 12 руководителей посольств по всему миру, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В том числе и посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон. Параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов. Соответствующие указы главы государства будут опубликованы в ближайшее время", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без парада: появился указ о праздновании Дня Независимости

11 июля Зеленский предложил расширить действие закона о люстрации на президента, всех депутатов, министров, секретаря СНБО, а также других чиновников, занимающих должности с 23 февраля 2014 до 19 мая 2019 года.

Команда президента Зеленского планирует ликвидировать Министерство информационной политики, а также объединить Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с Государственным комитетом телевидения и радиовещания.