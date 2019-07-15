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понедельник, 15 июля 2019 20:47

Президент сменил 12 послов

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Президент сменил 12 послов
Зеленский инициировал обновление дипломатического корпуса. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский начал обновление дипломатического корпуса.

Он заменил 12 руководителей посольств по всему миру, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В том числе и посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон. Параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов. Соответствующие указы главы государства будут опубликованы в ближайшее время", - говорится в сообщении.

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11 июля Зеленский предложил расширить действие закона о люстрации на президента, всех депутатов, министров, секретаря СНБО, а также других чиновников, занимающих должности с 23 февраля 2014 до 19 мая 2019 года.

Команда президента Зеленского планирует ликвидировать Министерство информационной политики, а также объединить Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с Государственным комитетом телевидения и радиовещания.

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Дата
15
июля

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