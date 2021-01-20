Президент с семьями почтил погибших украинских воинов

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии памяти военнослужащих Вооруженных сил Украины, погибших в этот день в боях за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

Церемония состоялась у Министерства обороны, сообщает сайт главы государства.

Было объявлено фамилии 51 защитника Украины, погибших в этот день в 2015-2020 годах. Почтили память 48 военнослужащих, павших при обороне Донецкого аэропорта.

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После озвучивания каждой фамилии воины роты почетного караула били в колокол и салютовали из стрелкового оружия. Зеленский возложил цветы к Памятному колоколу.

Президент пообщался с родственниками погибших бойцов.

"Украинские воины на фронте ежедневно доказывают, что ни вооруженные провокации противника, ни лютые морозы не заставят их отступить со своей земли. Каждый день мы благодарим их за мирное небо над нашими городами и селами и вспоминаем имена тех, кто погиб, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы должны сделать все, чтобы количество имен, которые звучат возле Памятного колокола, не увеличивалась, а в Украине наконец воцарился мир", - заявил Зеленский.

7-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.