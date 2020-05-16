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суббота, 16 мая 2020 19:08

Президент поставил ряд задач перед Саакашвили

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Президент поставил ряд задач перед Саакашвили
Зеленский поставил ряд задач перед новым главой Нацсовета реформ. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Глава государства Владимир Зеленский поставил ряд задач перед новым главой Нацсовета реформ Михаилом Саакашвили.

Эти задачи предусматривают совершенствование налогового законодательства, продолжение дерегуляции и завершения реформы таможни. Об этом Саакашвили рассказал в ходе встречи руководителя Офиса президента Андрея Ермака с послами G7, сообщает в субботу, 16 мая, пресс-служба ОП.

"Михаил Саакашвили рассказал послам G7 и ЕС о планах Национального совета по реформам. В частности, Глава государства поставил задачу совершенствования налогового законодательства, продолжение дерегуляции и завершения реформы таможни. Кроме того, среди задач - координация сотрудничества с международными организациями", - говорится в сообщении.

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Михаил Саакашвили отметил, что вскоре состоятся консультации с ведущими украинскими бизнес-ассоциациями. В то же время, будет наработана программа Национального совета реформ, которую представят на утверждение Председателю государства.

Председатель Исполнительного комитета реформ Саакашвили совместно с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком провел онлайн-конференцию с послами стран G7. "Вместе с Андреем Ермаком провели Zoom-конференцию с послами большой семерки и рассказали им о планах Нацсовета по реформам.

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  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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