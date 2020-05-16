Президент поставил ряд задач перед Саакашвили

Зеленский поставил ряд задач перед новым главой Нацсовета реформ. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Глава государства Владимир Зеленский поставил ряд задач перед новым главой Нацсовета реформ Михаилом Саакашвили.

Эти задачи предусматривают совершенствование налогового законодательства, продолжение дерегуляции и завершения реформы таможни. Об этом Саакашвили рассказал в ходе встречи руководителя Офиса президента Андрея Ермака с послами G7, сообщает в субботу, 16 мая, пресс-служба ОП.

"Михаил Саакашвили рассказал послам G7 и ЕС о планах Национального совета по реформам. В частности, Глава государства поставил задачу совершенствования налогового законодательства, продолжение дерегуляции и завершения реформы таможни. Кроме того, среди задач - координация сотрудничества с международными организациями", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саакашвили предлагает новый закон о государственно-частном партнерстве

Михаил Саакашвили отметил, что вскоре состоятся консультации с ведущими украинскими бизнес-ассоциациями. В то же время, будет наработана программа Национального совета реформ, которую представят на утверждение Председателю государства.

Председатель Исполнительного комитета реформ Саакашвили совместно с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком провел онлайн-конференцию с послами стран G7. "Вместе с Андреем Ермаком провели Zoom-конференцию с послами большой семерки и рассказали им о планах Нацсовета по реформам.