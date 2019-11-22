Президент поставил 3 задачи - представитель Зеленского в Крыму

Группа должна разработать стратегию реинтеграции Крыма и Донбасса. ФОТО: Офис президента

Президент Владимир Зеленский поставил 3 основные задачи перед рабочей группой по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Группа входит в Комиссию по вопросам правовой реформы при президенте.

Об этом в интервью LB.ua заявил представитель Зеленского в Крыму Антон Кориневич.

Первая задача - работать с дискриминационными положениями в отношении жителей временно оккупированных территорий

"Самый известный пример - "крымчане нерезиденты", - говорит Кориневич.

Второе - разработать концепцию переходного правосудия для Крыма и Донбасса. Третье - разработать стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Плюс решения вопроса о привлечении к ответственности тех, кто совершил преступления, нарушая права человека", - добавил он.

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Зеленский озвучил задачи на первом заседании комиссии 2 октября.

9 октября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что у Украины нет формулы деоккупации Крыма.