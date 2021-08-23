Президент открыл "сердце Украины", сделанное из стали Метинвеста

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть три-пять лет": дипломат предупредил, когда война в Донбассе станет хронической
"Есть три-пять лет": дипломат предупредил, когда война в Донбассе станет хронической
Просмотров: 549
Чем помогут миротворцы на Донбассе – дипломат
Чем помогут миротворцы на Донбассе – дипломат
Просмотров: 243
ООН сможет реформировать только третья мировая – дипломат
ООН сможет реформировать только третья мировая – дипломат
Просмотров: 306
Акациевый, липовый, кориандровый: почему мед нового урожая подорожал
Акациевый, липовый, кориандровый: почему мед нового урожая подорожал
Просмотров: 1719
30 лет независимости для Украины – это неплохо - Мотыль
30 лет независимости для Украины – это неплохо - Мотыль
Просмотров: 171
Социальный "Лифт" Зеленского планируют перезапустить
Социальный "Лифт" Зеленского планируют перезапустить
Просмотров: 360
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 252
Майдан - это песни Поплавского. Стала ли лучше главная площадь страны за 30 лет
Майдан - это песни Поплавского. Стала ли лучше главная площадь страны за 30 лет
Просмотров: 360
Украина изменилась к лучшему, но люди этого не замечают - Мотыль
Украина изменилась к лучшему, но люди этого не замечают - Мотыль
Просмотров: 342
В правительстве начнут следить за качеством 4G в Украине
В правительстве начнут следить за качеством 4G в Украине
Просмотров: 144
Фото
Все фото
7
4
5
16
4
Украина семь раз выбирала президента за 30 лет: как это было
Украина семь раз выбирала президента за 30 лет: как это было
В Мариинском дворце началась встреча Зеленского и Меркель - фото
В Мариинском дворце началась встреча Зеленского и Меркель - фото
Занимался спортом в вышиванке и призвал других – неделя Зеленского в фото
Занимался спортом в вышиванке и призвал других – неделя Зеленского в фото
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
&quot;Все делают в горячке, как на первомай&quot; - в Херсоне упал флагшток и раздавил Lexus
"Все делают в горячке, как на первомай" - в Херсоне упал флагшток и раздавил Lexus
Видео
Все видео
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
Телеведущий опозорился заявлением об украинском флоте
Телеведущий опозорился заявлением об украинском флоте
Следствие по Медведчуку и Козаку завершили
Следствие по Медведчуку и Козаку завершили
Зеленский отжался 30 раз в вышиванке и запустил флешмоб
Зеленский отжался 30 раз в вышиванке и запустил флешмоб
Россияне собирали информацию об атомной электростанции в Украине - СБУ их накрыла
Россияне собирали информацию об атомной электростанции в Украине - СБУ их накрыла
Интервью
1/5
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1053
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 252
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Просмотров: 1746
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
1 Просмотров: 801
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
Просмотров: 2655
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
20 августа 2021
1 Просмотров: 405
Час зрілості
Тобі вже 30. Це все ще молодість. Але й крок до зрілості. Хоча ні, звісно: тобі багато сотень років чи навіть тисячоліть. 30 – стільки одній із ...
понедельник, 23 августа 2021 17:12

Президент открыл "сердце Украины", сделанное из стали Метинвеста

  Комментировать
Президент открыл &quot;сердце Украины&quot;, сделанное из стали Метинвеста
В Черкасской области открыли арт-объект из стали Метинвеста. Фото: ua.news

В Черкасской области в географическом центре Украины открыли арт-объект "Сердце Украины", выполненный из стали Метинвеста и приуроченный 30-й годовщине Независимости страны. Открытие состоялось 23 августа при участии президента Украины Владимира Зеленского.

Арт-объект состоит из 25 пар крыльев, олицетворяющих все области Украины и республику Крым. Белые стальные крылья украшены характерными для каждой области орнаментами. В центре комплекса под стеклом расположена скульптура сердца. Композицию дополняет 52-метровый флагшток с крупнейшим в Черкасской области флагом Украины. Площадь комплекса - почти 5000 квадратных метров, высота - более 5 метров.

Комплекс расположен в селе Марьяновка Звенигородского района, который является географическим центром Украины, о чем недавно информировал лишь памятный знак.

Зеленский во время открытия отметил, что арт-объект "Сердце Украиры", вокруг которого расположено 25 стальных крыльев, олицетворяет целостность Украины и единство всех ее регионов.

"Сегодня у нас с вами большой семейный праздник - день символа нашей большой семьи, день сине-желтого флага, День Государственного Флага Украины. В 30-ю годовщину восстановления нашей независимости мы поднимем его именно здесь, в географическом центре Украины. Именно здесь бьется сердце, сердце Украины", - заявил Зеленский.

"Сердце Украины" создано по принципу безбарьерной среды: здесь предусмотрены пандус, тактильная навигация, аудиогид, модель комплекса для людей с нарушениями слуха.

Для строительства арт-объекта было использовано 66 тысяч тонн стали, предоставленной Группой Метинвест. Ее общая стоимость составила 2,8 млн грн. Горячекатаный лист, трубы, уголки и швеллеры изготовленные на мариупольских предприятиях Группы - ММК имени Ильича и "Азовстали".

"Стальное" Сердце Украины "расположено в самом центре страны и сделано из украинского металла. И это наш повод для гордости", - заявил во время выступления Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

"Мы уверены, что впереди каждого из нас ждет еще много поводов гордиться украинским, ведь металлургия и вся промышленность работают для процветания и развития страны. Группа Метинвест создана на экваторе Независимости Украины, и ежедневно в течение всех 15 лет работы мы делом доказываем справедливость этих слов. И мы продолжим это делать, потому что верим в Украину и украинцев"- заметил Рыженков.

За 15 лет работы Группа Метинвест с учетом ассоциированных компаний произвела 179 млн тонн стали. С этого металла построено множество объектов в Украине и во всем мире. В частности, это новый саркофаг над ЧАЭС, стадион "Олимпийский" и Дарницкий мост в Киеве, небоскреб The Shard в Лондоне, культурный центр The Shed и транспортный хаб The Oculus Нью-Йорке, крупнейший в мире парусник Flying Clipper и многое другое.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Президент открыл "сердце Украины", сделанное из стали Метинвеста». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
августа

Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет

Немецкая армия проиграла битву

Сегодня в Украине отмечают День государственного флага

Вышел финал популярного экстрим-шоу

В США казнили двух известных анархистов

В организме человека нашли еще один мозг

Самое читаемое
Гороскоп на сентябрь: назвали наиболее везучие знаки зодиака
Гороскоп на сентябрь: назвали наиболее везучие знаки зодиака
 Просмотров: 13491
Гороскоп на 23-29 августа: для кого эта неделя станет самой прибыльной
Гороскоп на 23-29 августа: для кого эта неделя станет самой прибыльной
 Просмотров: 5391
Гороскоп на 22 августа: чего ожидать от лучшего периода лета
Гороскоп на 22 августа: чего ожидать от лучшего периода лета
 Просмотров: 3627
Как сделать завтрак за 5 минут: три рецепта омлетов на любой вкус
Как сделать завтрак за 5 минут: три рецепта омлетов на любой вкус Просмотров: 3105
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
7
 Просмотров: 3105
Политика
Зеленский одобрил санкции относительно сайтов с РФ и Донбасса
Зеленский одобрил санкции относительно сайтов с РФ и Донбасса Просмотров: 9
Участники "Крымской платформы" приняли совместную декларацию
Участники "Крымской платформы" приняли совместную декларацию Просмотров: 369
Чрезвычайно недружелюбно: в России отреагировали на саммит "Крымской платформы"
Чрезвычайно недружелюбно: в России отреагировали на саммит "Крымской платформы" Просмотров: 774
Хотим поставить Россию на место - министр энергетики США
Хотим поставить Россию на место - министр энергетики США Просмотров: 540
"Есть три-пять лет": дипломат предупредил, когда война в Донбассе станет хронической
"Есть три-пять лет": дипломат предупредил, когда война в Донбассе станет хронической
 Просмотров: 549
Больше всего комментируют
12
Порошенко в Андреевской церкви принял участие в богослужении, которое возглавил Вселенский Патриарх Варфоломей
7
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
3
Мы выведем Россию из "тупика" и из Крыма - Кулеба
3
Кличко назвал инцидент с визитом Меркель демонстрацией властью мелочности и слабости во внешней политике
2
В Украину прибыл премьер-министр Грузии
Голосов: 8093
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть