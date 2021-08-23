Президент открыл "сердце Украины", сделанное из стали Метинвеста

В Черкасской области открыли арт-объект из стали Метинвеста. Фото: ua.news

В Черкасской области в географическом центре Украины открыли арт-объект "Сердце Украины", выполненный из стали Метинвеста и приуроченный 30-й годовщине Независимости страны. Открытие состоялось 23 августа при участии президента Украины Владимира Зеленского.

Арт-объект состоит из 25 пар крыльев, олицетворяющих все области Украины и республику Крым. Белые стальные крылья украшены характерными для каждой области орнаментами. В центре комплекса под стеклом расположена скульптура сердца. Композицию дополняет 52-метровый флагшток с крупнейшим в Черкасской области флагом Украины. Площадь комплекса - почти 5000 квадратных метров, высота - более 5 метров.

Комплекс расположен в селе Марьяновка Звенигородского района, который является географическим центром Украины, о чем недавно информировал лишь памятный знак.

Зеленский во время открытия отметил, что арт-объект "Сердце Украиры", вокруг которого расположено 25 стальных крыльев, олицетворяет целостность Украины и единство всех ее регионов.

"Сегодня у нас с вами большой семейный праздник - день символа нашей большой семьи, день сине-желтого флага, День Государственного Флага Украины. В 30-ю годовщину восстановления нашей независимости мы поднимем его именно здесь, в географическом центре Украины. Именно здесь бьется сердце, сердце Украины", - заявил Зеленский.

"Сердце Украины" создано по принципу безбарьерной среды: здесь предусмотрены пандус, тактильная навигация, аудиогид, модель комплекса для людей с нарушениями слуха.

Для строительства арт-объекта было использовано 66 тысяч тонн стали, предоставленной Группой Метинвест. Ее общая стоимость составила 2,8 млн грн. Горячекатаный лист, трубы, уголки и швеллеры изготовленные на мариупольских предприятиях Группы - ММК имени Ильича и "Азовстали".

"Стальное" Сердце Украины "расположено в самом центре страны и сделано из украинского металла. И это наш повод для гордости", - заявил во время выступления Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

"Мы уверены, что впереди каждого из нас ждет еще много поводов гордиться украинским, ведь металлургия и вся промышленность работают для процветания и развития страны. Группа Метинвест создана на экваторе Независимости Украины, и ежедневно в течение всех 15 лет работы мы делом доказываем справедливость этих слов. И мы продолжим это делать, потому что верим в Украину и украинцев"- заметил Рыженков.

За 15 лет работы Группа Метинвест с учетом ассоциированных компаний произвела 179 млн тонн стали. С этого металла построено множество объектов в Украине и во всем мире. В частности, это новый саркофаг над ЧАЭС, стадион "Олимпийский" и Дарницкий мост в Киеве, небоскреб The Shard в Лондоне, культурный центр The Shed и транспортный хаб The Oculus Нью-Йорке, крупнейший в мире парусник Flying Clipper и многое другое.