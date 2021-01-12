Президент Молдовы зажгла свечу на Аллее Героев Небесной сотни

Во вторник в Украине проходит встреча новоизбранной президента Молдовы Майи Санду с президентом Владимиром Зеленским.

Перед началом официальной церемонии встречи во дворе Мариинского дворца Майя Санду посетила Аллею Героев Небесной сотни, сообщают "Буквы".

У стены с портретами погибших президент Молдовы зажгла свечу памяти.

После этого Майя Санду поехала в Мариинский дворец, где ее встретил Владимир Зеленский.

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15 ноября Молдова избрала президентом 48-летнюю Майю Санду. Лидер партии "Действие и солидарность" набрала 57,75% голосов. Когда возглавляла правительство, приоритетом называла отношения с Евросоюзом. Летом прошлого года посетила Украину. Часть речи в Верховной Раде произнесла на украинском: "Євроінтеграція та імплементація Угоди про асоціацію з ЄС — наші спільні цілі". Выступала за восстановление территориальной целостности Украины, деоккупацию Крыма.