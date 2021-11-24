Презентовали портал по борьбе с коррупцией

Портал помогает получить информацию о чиновниках. Фото: "Укринформ"

Национальное агентство по предотвращению коррупции вместе с общественной организацией "Антикоррупционный штаб" презентовали портал "Скрытые интересы".

Портал помогает находить возможные риски у публичных служащих, сообщает НАПК.

Позволяет узнать о связях должностного лица с компаниями, участвующими в тендере, текущем и прежнем месте работы, близких лицах, работающих с ним в одном органе и проверить, не получал ли чиновник рисковые подарки.

"Чтобы понять, насколько эффективным мы считаем этот инструмент с точки зрения предотвращения коррупции, вы можете найти в нем, например, президента Украины, возможные потенциальные конфликты интересов, связанные с его деятельностью, председателя НАПК, генерального прокурора или руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины", - заявил глава НАПК Александр Новиков.

Портал может помочь полиции, антикоррупционным уполномоченным, журналистам и общественным активистам для поиска скрытых интересов.

База портала содержит 6 млн человек. Из них 1 млн декларантов и еще 5 млн человек, связанных с этими декларантами. В базе имеется 1,5 млн компаний и более 600 тыс. рисков.

Проект стоил 535 тыс. грн. Все эти средства предоставили партнеры по международному развитию.

Возможный риск, который нашел алгоритм, не всегда будет свидетельствовать о том, что должностное лицо нарушило антикоррупционное законодательство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАБУ планирует потратить на перевод документов почти 5 млн грн

Если появится достоверная информация о возможном риске, НАПК призывает воспользоваться электронной формой на портале для уведомления о нарушении.

Пользователи могут загружать на портал документы любого государственного органа или органа местного самоуправления. Система проверит по ключевым словам, содержит ли документ указания на потенциальный конфликт интересов.

Перейти на портал можно по ссылке.

Верховная Рада приняла 19 октября законопроект о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро в соответствие с требованиями Конституции. НАБУ станет центральным органом исполнительной власти с особым статусом. Кабинет министров не сможет вмешиваться в работу бюро. Аудит НАБУ будут проводить международные эксперты.