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воскресенье, 01 декабря 2019 00:25

"Превратили СНБО на посмешище с клоунами" - экс-заместитель секретаря Совбеза

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&quot;Превратили СНБО на посмешище с клоунами&quot; - экс-заместитель секретаря Совбеза
Кривонос прокомментировал свое увольнение из СНБО. Фото: 112

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос назвал СНБО "посмешищем с клоунами".

"Превратили СНБО из Совета национальной безопасности и обороны Украины на посмешище с клоунами. Продолжаю работать и буду ради Украины! Как говорят: за одного битого, двух небитых дают", - написал Кривонос в Фейсбук после своего увольнения из СНБО.

Он подозревает, что секретарь СНБО Алексей Данилов "протолкнул подписания указа".

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По мнению экс-чиновника у некоторых членов СНБО нет желания реализовывать программу по повышению обороноспособности Украины "Пять лет".

29 ноября Зеленский уволил Кривоноса с двух должностей.

В марте 2019 года Сергей Кривонос был назначен решением пятого президента Украины Петра Порошенко на должность заместителя секретаря СНБО. Он сменил на этой должности Олега Гладковского, который попал в коррупционный скандал.

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