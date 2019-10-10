Пресс-марафон Зеленского побил мировой рекорд

Автор: RomanKravets

Сегодняшнее общение президента Владимира Зеленского с журналистами на Kyiv Food Market стало самым длинным в истории мировой политики.

Об этом во время пресс-марафона объявил представитель Национального реестра рекордов Украины Дмитрий Яицкий.

"Уже сейчас прес-конференция длится больше 8 часов. Рекорд, не буду говорить, чей, превышен как минимум на 45 мину", - заявил Яицкий.

Автор: hromadske.radio

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что к такому не готовились: "Они сами позвонили, мы не знали об этом. Мы не планировали".

"Вы знаете, я так не люблю награды", - отреагировал Зеленский.

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Сегодня президент Владимир Зеленский проводит пресс-марафон на Kyiv Food Market. Он начался в 10:00. Всего на общение с президентом зарегистрировались около 300 журналистов.