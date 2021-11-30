Пресс-марафон Зеленского лучше всего посмотрели на каналах Левочкина, Ахметова и Пинчука

Пресс-марафон президента Владимира Зеленского лучше всего смотрели на телеканалах "Інтер", ICTV и "Україна 24".

Об этом пишет "Детектор медіа"

Пресс-марафон показали одиннадцать каналов.

Мероприятие длилось более 5 часов, каналы показывали его в разных слотах в соответствии со своей сетью речи. Большинство – в промежутке 12.00-17.26. Но UA:Перший продолжил трансляцию обсуждением еще на полчаса, а Live завершил ее в 17.00.

Общение Зеленского и журналистов больше интересовало старшую аудиторию. В больших городах смотрели лучше.

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Телеканал "Интер" принадлежит бывшему главе Администрации президента Януковича Сергею Левочкину, ICTV - олигарху Виктору Пинчуку, "Україна 24" – олигарху Ринату Ахметову.

Пресс-марафон президента Зеленского состоялся в прошлую пятницу, 26 ноября. Он проходил в коворкинге State Arsenal в Киеве, пригласили 32 СМИ. Самое интересное из сказанного Зеленским можно прочесть ЗДЕСЬ.