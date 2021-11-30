Пресс-марафон Зеленского лучше всего посмотрели на каналах Левочкина, Ахметова и Пинчука

 
Ексклюзивы
1/5
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 783
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
1 Просмотров: 2520
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
Просмотров: 3393
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
Просмотров: 5337
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Просмотров: 12456
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
2 Просмотров: 3465
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
Просмотров: 459
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
Просмотров: 2322
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
Просмотров: 441
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Просмотров: 2151
Фото
Все фото
8
4
6
21
5
На Майдане с участием Кличко и Сенцова обсудили начало Революции Достоинства
На Майдане с участием Кличко и Сенцова обсудили начало Революции Достоинства
Тимошенко в Раде выгуляла усыпанный камнями жакет Dolce&amp;Gabbana - в сети оценили образ
Тимошенко в Раде выгуляла усыпанный камнями жакет Dolce&Gabbana - в сети оценили образ
Рада за год &quot;накрутила&quot; за коммуналку более 23 млн грн
Рада за год "накрутила" за коммуналку более 23 млн грн
Вторую очередь Музея Голодомора закончат в следующем году – Зеленский
Вторую очередь Музея Голодомора закончат в следующем году – Зеленский
Ветеран войны, депутат Харьковского горсовета от &quot;ЕС&quot; Корсунов нашел в своей машине прослушку
Ветеран войны, депутат Харьковского горсовета от "ЕС" Корсунов нашел в своей машине прослушку
Видео
Все видео
ДТП со скандальным нардепом Юрченко: суд закрыл дело
ДТП со скандальным нардепом Юрченко: суд закрыл дело
Рада начала работу с матов за трибуной
Рада начала работу с матов за трибуной
Обыски в КГГА не затронули департамент, возглавляемый человеком Ермака
Обыски в КГГА не затронули департамент, возглавляемый человеком Ермака
СБУ открыла уголовное производство по статье о госперевороте
СБУ открыла уголовное производство по статье о госперевороте
Бутусов откажется от государственной охраны, если ее предложат
Бутусов откажется от государственной охраны, если ее предложат
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 846
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 2232
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 846
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3735
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3825
Колонка
30 ноября 2021
Просмотров: 171
Вибір
– Ненавиджу готувати, – каже знайома Ілона. Ми з нею на дитячому майданчику. В обох – немовлята. – Колишній чоловік мене ...
вторник, 30 ноября 2021 20:33

Пресс-марафон Зеленского лучше всего посмотрели на каналах Левочкина, Ахметова и Пинчука

  Комментировать

Пресс-марафон президента Владимира Зеленского лучше всего смотрели на телеканалах "Інтер", ICTV и "Україна 24".

Об этом пишет "Детектор медіа"

Пресс-марафон показали одиннадцать каналов.

Мероприятие длилось более 5 часов, каналы показывали его в разных слотах в соответствии со своей сетью речи. Большинство – в промежутке 12.00-17.26. Но UA:Перший продолжил трансляцию обсуждением еще на полчаса, а Live завершил ее в 17.00.

Общение Зеленского и журналистов больше интересовало старшую аудиторию. В больших городах смотрели лучше.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский расстроен - в ОП назвали причину

Телеканал "Интер" принадлежит бывшему главе Администрации президента Януковича Сергею Левочкину, ICTV - олигарху Виктору Пинчуку, "Україна 24" – олигарху Ринату Ахметову.

Пресс-марафон президента Зеленского состоялся в прошлую пятницу, 26 ноября. Он проходил в коворкинге State Arsenal в Киеве, пригласили 32 СМИ. Самое интересное из сказанного Зеленским можно прочесть ЗДЕСЬ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пресс-марафон Зеленского лучше всего посмотрели на каналах Левочкина, Ахметова и Пинчука». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
ноября

Показали легендарную модель Porsche

Одесский маяк оснастили электрическими огнями

Самое читаемое
Украина вводит карантин для невакцинированных: когда начнут действовать новые ограничения
Украина вводит карантин для невакцинированных: когда начнут действовать новые ограничения Просмотров: 14679
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
 Просмотров: 12465
Кличко-старший раскритиковал брата за поражение от Фьюри
Кличко-старший раскритиковал брата за поражение от Фьюри
 Просмотров: 9144
Уезжает от звездной тещи: Мирзоян признался, что приобрел с Матвиенко отдельное жилье
Уезжает от звездной тещи: Мирзоян признался, что приобрел с Матвиенко отдельное жилье
5
 Просмотров: 8190
В СИЗО скончалась 20-летняя осужденная за убийство инструктора тира в Полтаве
В СИЗО скончалась 20-летняя осужденная за убийство инструктора тира в Полтаве Просмотров: 6885
Политика
На Майдане с участием Кличко и Сенцова обсудили начало Революции Достоинства
На Майдане с участием Кличко и Сенцова обсудили начало Революции Достоинства
8
 Просмотров: 126
Россия готовила переворот в Украине - Шмигаль
Россия готовила переворот в Украине - Шмигаль 1 Просмотров: 351
"Европейская Солидарность" лидирует в партийных рейтингах – опрос КМИС
"Европейская Солидарность" лидирует в партийных рейтингах – опрос КМИС Просмотров: 126
Зеленский расстроен - в ОП назвали причину
Зеленский расстроен - в ОП назвали причину 1 Просмотров: 918
Суд разрешил арест главаря оккупантов Аксенова
Суд разрешил арест главаря оккупантов Аксенова 3 Просмотров: 162
Больше всего комментируют
9
"Его ликвидируют те, кто его и накачивает" - Арестович попросит госохрану для Бутусова
4
За госпереворот предлагают по 1 тыс. грн в день - Корниенко
3
КСУ отказался приводить к присяге судей, которых назначил Зеленский
3
Суд разрешил арест главаря оккупантов Аксенова
2
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
Голосов: 9440
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть