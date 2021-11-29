Преследования нет - Арахамия о Бутусове

Арахамия прокомментировал расследование ДБР. Фото: dsnews.ua

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не видит никаких признаков преследования журналиста Юрия Бутусова.

Об этом он сказал на брифинге, передает УНИАН.

28 ноября Бутусов распространил видео в Facebook, где стреляет из гаубицы Д-20 калибром 152 мм. По этому факту Госбюро расследований открыло уголовное производство.

"Почему это было подано как уголовное преследование. ГБР действительно обязано проверять место и время событий - если бы вы увидели на этом видео меня в бронежилете, где я стрелял из пушки. Это, как вы считаете, было бы воспринято? Что журналист, что политик не может этого делать, потому что это, во-первых, подотчетное оружие и его использование четко регламентировано в армии", - подчеркнул Арахамия.

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Поэтому ГБР должно проверить все обстоятельства "этого процесса".

"Я не думаю, что речь идет о преследовании", - сказал глава фракции "СН".

26 ноября на пресс-марафоне произошла перепалка между президентом Зеленским и Бутусовым. Зеленский обвинил журналиста в смертях украинских военных на Донбассе. Бутусов называл президента лжецом. В августе прошлого года Бутусов заявлял, что срыв спецоперации по задержанию российских боевиков "вагнеровцев" мог произойти из-за утечки информации из Офиса президента.