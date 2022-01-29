Премьер-министр Польши встретится с Зеленским: назвали дату

1 февраля Моравецкий встретится с Зеленским. Фото: УП

1 февраля Украину посетит премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он встретится с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмигалем. Об этом сообщил в субботу спикер правительства Петр Мюллер, пишет "Европейская правда".

Мюллер заверил, что Польша поддерживает Украину в деятельности, направленной на предотвращение агрессии со стороны России.

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"Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир в Европе", – добавил спикер польского правительства.

На прошлой неделе в резиденции президента Польши "Висла" состоялись переговоры лицом к лицу президентов Польши и Украины - Анджея Дуды и Владимира Зеленского. Темой консультаций президентов была ситуация с безопасностью в регионе. Накануне Совет национальной безопасности Польши обсудил ситуацию в связи с угрозой вторжения РФ в Украину. После заседания президент Польши заявил о единстве политических сил по делу Украины.