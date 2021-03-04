Премьер Словакии лично извинился перед украинцами

Премьер-министр Словакии Игорь Матович извинился перед украинцами.

"Позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была четкой. Уважение международного права является обязательным. Прошу прощения у всех украинцев за мою неуместную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия", - заявил Матович.

Он написал на украинском "Словаччина – твій друг" и обозначил в сообщении аккаунты президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

3 марта в эфире радио премьер-министр Словакии, комментируя закупку российской вакцины от коронавируса, заявил, что "пообещал" Москве отдать украинское Закарпатье. Во время интервью у Игоря Матовича журналист спросил, что председатель словацкого правительства пообещал россиянам за вакцину. После этого была жесткая реакция министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. В МИД пригласили временно поверенного в делах Словацкой Республики. Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок извинился за нелепую шутку своего премьер-министра.