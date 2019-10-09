Премьер о "Стране.ua": Не читайте советскую прессу

Ранее Гончарук подловил журналистку "Страны.ua" на лжи. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал советским издание "Страна.ua".

Об этом он сказал на брифинге после заседания правительства, отвечая на вопрос журналиста о тарифах на коммунальные услуги.

"Сегодня на заседании правительства ни один вопрос о повышении тарифов не рассматривался", - сказал Гончарук.

"Страна.ua" сообщила, что в столице за отопление на 30% поднимут тарифы этой зимой", - отметил журналист.

На это Гончарук ответил: "Не читайте советскую прессу".

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Ранее премьер-министр Алексей Гончарук обвинял интернет-издание "Страна.ua" в распространении лжи.