Премьер о "Стране.ua": Не читайте советскую прессу

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал советским издание "Страна.ua".
Об этом он сказал на брифинге после заседания правительства, отвечая на вопрос журналиста о тарифах на коммунальные услуги.
"Сегодня на заседании правительства ни один вопрос о повышении тарифов не рассматривался", - сказал Гончарук.
"Страна.ua" сообщила, что в столице за отопление на 30% поднимут тарифы этой зимой", - отметил журналист.
На это Гончарук ответил: "Не читайте советскую прессу".
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Ранее премьер-министр Алексей Гончарук обвинял интернет-издание "Страна.ua" в распространении лжи.
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