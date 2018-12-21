Премьер назвал условие дешевого газа

В нынешних условиях сколько стоит импортный газ, столько должен стоить и украинский, говорит премьер-министр Владимир Гройсман.

Украина должна добывать свой газ, а не покупать за валюту. Тогда он будет дешевле. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман в интервью журналу "Країна".

"Сейчас мы половину импортируем. И должны устанавливать в соответствии с обязательствами импортный паритет. Сколько стоит импортный газ, столько должен стоить и украинский.

Снизили ренту (Верховная Рада с 1 января 2018-го снизила ставку ренты на добычу природного газа на новых скважинах в зависимости от их глубины с 29% до 12% (до 5 тыс. м) и с 14% до 6% (более 5 тыс. м). Также парламент ввел запрет на повышение этих ставок на 5 лет - до 2023-го. - Країна), чтобы приходило больше инвестиций в добывающую отрасль. Мы фактически дерегулировали ее. Привлекли местные общины, чтобы они получали 5 процентов ренты в местный бюджет. Открыли геопространственные данные, которые ранее были в доступе только для небольшого круга лиц. Заработали электронные аукционы на недра. Начинает работу Государственный фонд энергоэффективности.

Это элементы одной системы: меньше потреблять, больше добывать. Вот наша логика и стратегия", - объяснил глава правительства.

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Полную версию интервью читайте в журнале "Країна" за 20 декабря.