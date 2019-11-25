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понедельник, 25 ноября 2019 11:54

Прекращение огня и рост зарплат - чего украинцы ждут от Зеленского

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Прекращение огня и рост зарплат - чего украинцы ждут от Зеленского
Летом от Зеленского больше всего ожидали снижения тарифов. ФОТО: "РБК-Украина"

Первым шагом президента Владимира Зеленского должно стать прекращение огня на Донбассе.

Так считает 74% опрошенных украинцев, говорится в исследовании Центра "Фонд демократических инициатив им. И. Кучерива" и Киевского международного института социологии.

Вторым шагом - рост зарплат, пенсий и т.д. (поддержал 51% опрошенных), третьим - снижение тарифов (27%).

Четвертым - наказание виновных в коррупции чиновников (35%), пятым - уменьшение влияния олигархов на политику (28%).

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Социологи проводили исследования в течение 4-19 ноября. Опросили 2041 человека из 110 населенных пунктов во всех областях Украины (кроме аннексированного Россией Крыма и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей). Погрешность не превышает 2,3%.

Результаты различаются с ожиданиями украинцев, которые исследовал на протяжении 25 июня - 7 июля Киевский международный институт социологии.

Тогда 42,8% украинцев ждали от Зеленского снижение тарифов, 36,6% - представление в парламент законопроектов о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента, 33% - начала прямых переговоров с Донецком, Луганском и Москвой о мирном урегулировании на Донбассе.

Отметим, что варианта о прекращении огня в летнем исследовании не было.

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25
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