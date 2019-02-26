Предвыборная индексация пенсий не подкреплена ростом экономики - Тарута

Пенсии в Украине должны быть минимум вдвое выше. А индексации необходимо проводить с привязкой к инфляции и к курсу доллара, считает кандидат в президенты Сергей Тарута. Фото: facebook.com/osnovaparty

Обстоятельства, которым пенсионеры обязаны разовому повышению пенсий, – это исключительно выборы. С таким заявлением в эфире телеканала "112 Украина" выступил кандидат на пост президента Украины, лидер политической партии "Основа" Сергей Тарута.

"На те пенсии, которые сейчас у украинцев, прожить невозможно. Если бы президент или премьер попробовали прожить на минимальную пенсию, то у украинцев уже давно были бы совершенно другие выплаты. Более того, к размеру пенсии нужно с коэффициентом привязывать зарплаты высших государственных чиновников. Тогда будет больше справедливости. А нынешняя пенсия не дает человеку нормально встречать старость", - отметил Тарута.

Объявленную властью индексацию пенсий Сергей Тарута считает не чем иным, как попыткой подкупа избирателей и утверждает, что повышение пенсий не подкреплено поднятием экономического уровня в стране.

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"То, что сейчас делает команда президента – это подачка. Мы видим, что они подкупают избирателей если не совсем преступным способом, потому что боятся преследований правоохранительных органов, то вот таким разовым "повышением". С другой стороны, пенсии должны быть минимум вдвое выше. А индексации необходимо проводить с привязкой к инфляции и к курсу доллара, потому что Украина сильно зависит от импорта", - пояснил политик.

По словам лидера "Основы", источники для этих "подачек" в бюджете не заложены.

"В бюджете на 2019 год предполагаемые доходы в Пенсионный фонд составляют 398 миллиардов гривен, из которых 230 должны поступить от отчислений, от ЕСВ. Дефицит ПФ – почти 170 миллиардов. Откуда же наполнить Фонд? Очевидно, нужно брать кредиты. Более того, что сейчас делает власть? Она просто забирает деньги у одной категории граждан и отдает другой. Это же проводится не за счет Порошенко, не за счет Ревы или правительства, а за счет налогоплательщиков", - резюмировал политик.

Cогласно программе кандидата на пост президента Украины Сергея Таруты, размер средней пенсии в Украине должен составлять не менее 10 тыс. грн. Достичь этого политик предлагает за счет создания новых рабочих мест и повышения зарплат, что, в свою очередь, позволит отчислять больше средств в бюджет и больше направлять на пенсии.