Представили нового главу Черниговской ОГА

Председателем стал Андрей Прокопенко. Фото: АП

Новым председателем Черниговской областной государственной администрации стал Андрей Прокопенко.

Первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов по поручению главы государства Владимира Зеленского представил его общественности, передает ОП.

Во время рабочей поездки в Черниговскую область Сергей Трофимов зачитал указ президента о назначении Прокопенко руководителем ОГА и вручил ему удостоверение.

Прокопенко поблагодарил Зеленского за доверие. Заявил, что готов к реализации программы реформ на Черниговщине.

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Андрей Прокопенко родился в 1982 году. В 2003-м окончил философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Кандидат философских наук. Был заместителем директора общественной организации "Молодежная альтернатива", исполнительным директором ОО "Институт процессов социального развития". С 2007 года занимался предпринимательской деятельностью. Был депутатом Черниговского областного совета 7-го созыва.

Президент Владимир Зеленский представил нового председателя Тернопольской ОГА Игоря Соплея. Это произошло на рабочем совещании по вопросам развития спиртовой отрасли в Тернополе в пятницу.