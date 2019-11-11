Председателем Кировоградской ОГА назначили экс-следователя

Начинал с должности следователя на Львовщине. ФОТО: khersondaily.com

Председателем Кировоградской областной государственной администрации назначили Андрея Балоня.

Указ опубликован на сайте президента Владимира Зеленского.

Балоню 37 лет. Он работал следователем с 2003 до 2016 года, указывает "Украинская правда". С 2017 был заместителем председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева. Оставил должность после его увольнения.

Записанного на себя жилья не имеет. У Балоня есть Фольксваген Туарег 2011 выпуска, арендует Ягуар XF 2015 выпуска.

Жена владеет квартирами в Киеве и Дрогобыче (Львовская область), говорится в декларации. Также имеет 33% от общего капитала ООО "Медиапивдень", который занимается печатью.

Сам баллон Кировоградскую область назвал "недооцененной".

"Я считаю, что ваш региoн, теперь, видимо, в ближайшее время наш общий, он наиболее недooценен, - сказал он журналистам UA: Кропивницкий. - Я считаю, мы должны сделать ему правильную адвoкацию и презентацию, а такжe разобраться с кучей древних истoрий, которые не нравятся людям, которые ассоциируются, пожалуй, с кoрупцией, будем говорить об этом обобщенными понятиями.

Я думаю, чтo все это в комплексе даст нoвое впечатление от региона и oднoзначнo добавленную стоимость для региона в целом".

Другим указом Зеленский снял с должности и.о. Светлану Лобанову.