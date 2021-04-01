Председатель "Голоса" Рудык заработала на криптовалюте вдвое больше, чем в Раде

Депутат за год получила более 417 тыс. грн зарплаты за год. Фото: Facebook.com/kira.rudik

Доход лидера партии "Голос", народного депутата Киры Рудык от продажи криптовалюты более чем в 2 раза превысил ее заработную плату за 2020 год.

Депутат получила за год 417 267 грн зарплаты. А от продажи криптовалюты - более 966 тыс. грн. В частности, от Ethereum - 461 080 грн и от Bitcoin - 505 101 грн.

На банковских счетах парламентария - $42 460 и 82 822 грн. Наличными держит 800 тыс. грн и $403 тыс.

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Кира Рудик имеет $5067 непогашенного долга по кредитной карте (American Express). Владеет компанией Coding Rocks LLC (США).

В собственности - легковой автомобиль BMW F15/X5 xDrive25d (2017 года).

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