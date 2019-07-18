Председатель ГАСКа Сергей Кузьмин может лишиться кресла

Председатель ГАСК Сергей Кузьмин не прошел испытательного срока. Фото: Главком

Вчера на заседании Кабинета министров Украины вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко доложил премьер-министру Украины Владимиру Гройсману о непрохождении главой Госархстройинспекции Сергеем Кузьминым испытательного срока на этом посту.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

"Мы проанализировали состояние выполнения задач и ситуацию на строительном рынке, которая является катастрофической по количеству обращений и отказов. Поэтому я подготовил именно такое представление", - подчеркнул Зубко. В частности, Сергей Кузьмин предоставил недостоверную информацию для доступа к государственной тайне, не смог внедрить электронный кабинет застройщика, количество отказов в предоставлении документов разрешительного характера увеличен с 20 до 70%, а государственный орган за это время стал одним из самых коррумпированных в Украине", - заявил он.

Сергея Кузьмина было принято на должность 27 марта 2019-го, а испытательный срок длился три месяца. Сейчас результаты его работы на посту дают все основания для принятия Правительством решения о его освобождении от должности главы Госархстройинспекции, однако уволят ли чиновника по представлению министра, пока неизвестно.